En els darrers anys, els ajuntaments gironins han fet nombroses crides a la ciutania per tal que cedeixin els seus pisos buits per a les borses de lloguer social. Tanmateix, encara hi ha molts propietaris que s’hi mostren reticents.

És per això que moltes administracions han decidit acollir-se a la llei de tanteig i retracte, que permet als ajuntaments i altres organismes públics comprar preferentment determinats immobles, amb l’objectiu de posar-los a lloguer social. Per aquesta via, els ajuntaments gironins han aconseguit diversos pisos que estaven buits i eren propietat de bancs, de manera que s’ha pogut mobilitzar un major parc d’habitatges, malgrat que la demanda segueix creixent. A les comarques gironines han exercit aquest dret els ajuntaments de Girona, Salt, Lloret de Mar o Banyoles, entre altres.