Crítiques dels alcaldes per la deixadesa a l’AP-7

Un any després de l’aixecament dels peatges de l’autopista, i que el Ministeri de Transports es convertís en el nou responsable de gestionar la infraestructura, el trànsit a les sortides de l’AP-7 a les comarques gironines encara està regit per cons i senyals provisionals, mentre que també queden trams per reasfaltar i adequar. Aquesta circumstància comença a desesperar alguns alcaldes dels termes municipals per on passa la carretera, que critiquen la «deixadesa» del Ministeri i el risc que això comporta.

Una de les més indignades és l’alcaldessa de Maçanet de la Selva, Natàlia Figueras. Tot i que es mostra satisfeta per l’aixecament dels peatges, ja que «era una reclamació que feia anys que durava», es queixa que ara impera una «deixadesa generalitzada». L’alcaldessa indica que abans, quan hi havia un incident, «de seguida venien i ho arreglaven». Ara, en canvi, lamenta que les xarxes i reixes estan trencades en molts trams, propiciant que els animals puguin entrar a l’autopista i causar un accident, i tot l’entorn «està deixat». «Maçanet és l’entrada a la Costa Brava des de Barcelona per l’AP-7, i no pot ser que es trobi en aquest mal estat: cons, brutícia, males herbes, ampolles....», lamenta. En alguns casos, Figueras explica que l’Ajuntament ho arregla «sense dir res», però recorda que la responsabilitat correspon al Ministeri.

Però més enllà de l’estat de deixadesa, a Maçanet també estan preocupats pels problemes de trànsit que pateixen els veïns del municipi. Segons explica Figueras, els dissabtes al matí -quan les cues a l’autopista són habituals-, els veïns del poble que volen sortir per la sortida 9A es troben amb un Stop amb cons «que és molt perillós». És per això que, davant les queixes dels veïns, l’Ajuntament s’ha reunit amb Trànsit per demanar que, ja que la sortida 9B permet un accés directe a la Costa Brava, a la 9A pugui tenir prioritat la gent del territori. De moment no han obtingut resposta. «No se’ns té en compte als que vivim aquí, sempre sortim perjudicats en funció del que passi a l’autopista», critica Figueras. Finalment, també lamenta que la informació que reben per part del Ministeri és «nul·la».

Igual de decebut es mostra l’alcalde de Llers, Carles Fortiana. Al seu terme municipal se situa la sortida 3 de l’AP-7 (Figueres Nord), i des del seu punt de vista, la gestió que s’està fent de l’autopista és «patètica». «No es fa cap manteniment, ni a l’N-II ni a l’AP-7: no es seguen els vorals, no s’arregla el ferm i quan un cotxe es queda avariat, poden trigar setmanes en retirar-lo», assenyala. En aquest sentit, lamenta que l’AP-7 havia estat «una autopista que anava molt bé, però ara està plena de camions que ningú regula, de manera que ocupen dos i tres carrils i és un perill, una irresponsabilitat terri ble». Al seu municipi, recorda que han deixat de cobrar l’IBI, que suposa un recurs econòmic important, malgrat que el poble segueix atravessat per la infraestructura. Fortiana diu que cada cop que han intentat parlar amb el Ministeri, s’han trobat «amb una paret».

Entre els alcaldes desencisats també hi ha el de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió. Puigtió explica que a Sant Julià, on hi ha la sortida de Girona Nord, el procés d’enderroc i desmuntatge de les guinguetes va ser «molt lent», i encara avui «queda per asfaltar i reparar tot el paviment». A més, recorda que el trànsit de la sortida es gestiona a través de cons, de manera que és «perillós». Però hi ha dues qüestions que el preocupen especialment. Una és que la lluminària que hi havia a la sortida ja no funciona, amb la tenebrositat que comporta, «sobretot a les nits». I en segon lloc, tampoc hi ha les càmeres que abans vigilaven els peatges, de manera que l’autopista s’ha convertit en una via d’escapada fàcil per als lladres. Igual que els seus homòlegs, també lamenta que el Ministeri no els fa cas: «Abans, la interlocució era constant, trucaves Acesa i venien a reparar qualsevol cosa al moment. Ara, parlar amb el Ministeri és un drama. Ja fa temps que veiem com deixen degradar l’N-II, i ens fa por que passi el mateix amb l’autopista».

Durant tots aquests mesos, una de les sortides que ha tingut més trànsit ha estat la de Girona Sud, entre Salt i Vilablareix, on s’han produït moltes cues, sobretot al principi. El regidor d’Urbanisme de Salt, Àlex Barceló, explica que durant tots aquests mesos els dos ajuntaments han estat treballant amb el Ministeri per buscar solucions. El fet que hi hagués el desenvolupament del sector sud -on ha d’anar el futur Trueta- ha endarrerit una mica els treballs, ja que es volia valorar que «el que féssim tingués sentit», indica Barceló. Ara, assenyala el regidor, estan pendents que el Ministeri presenti la proposta definitiva, que s’ha compromès a executar ràpidament. Barceló diu que, en el cas de Salt, no s’han sentit desatesos, però sí que fins ara han tingut la sensació de «solució provisional».

Finalment, l’alcalde de Sant Gregori (sortida de Girona Oest), Quim Roca, creu que en el seu cas la retirada dels peatges va ser prou ràpida, tot i que van deixar el formigó en mal estat. Malgrat admetre que a la seva sortida també s’hi acumula brutícia i herbes, ja que abans «el manteniment era més curós», no es mostra del tot disgustat amb el Miniseri: «No estem pas descontents, però hi ha coses millorables», conclou.