El (llarg) viatge d’una multa fins al seu infractor

De vegades, cometre una infracció en matèria d’incivisme, per posar un exemple, pot trigar anys a passar factura al seu infractor, si l’administració no pot notificar-la. Des que un agent de l’autoritat decideix aixecar acta d’un succés presumptament punible fins a la resolució de sanció que posa fi a la tramitació de l’expedient, han passat moltes coses i el «paper» ha passat per moltes mans, i de vegades hi ha imprevistos (com la pandèmia del coronavirus) que dificulten encara més la de per si càrrega burocràtica de les administracions públiques. Aquest és el cas dels tres veïns sancionats a Ripoll entre el 2019 i el 2020 (i un reincident).

Un exemple és el que va tenir lloc l’agost de 2019 a Ripoll. Un veí va ser alertat per uns agents policials perquè duia un gos de raça considerada potencialment perillosa sense lligar ni amb morrió. Després d’aturar-lo, comproven que l’amo tampoc té llicència administrativa per tenir aquest animal, i tampoc el té censat ni assegurat. Això li suposa una multa de prop d’uns 1.700 euros per incomplir diversos articles de la Llei de protecció dels animals.

Després de redactar l’atestat, aquest passa per la secretaria de l’Ajuntament, que en fa un informe que dona lloc a la resolució d’incoació de l’expedient i la posterior notificació. En aquest cas, tot aquest procés s’ha allargat tres anys, i tot just aquesta setmana, després que l’Ajuntament no hagi pogut notificar amb èxit a l’interessat que té una multa per pagar de 2019, ha sortit publicat al Butlletí Oficial de l’Estat, que, d’altra banda, substitueix la notificació ordinària. Això s’explica perquè la denúncia no va tramitar-se fins més d’un any després, ja que el 2020, l’any de la gran paràlisi, va frenar en sec l’avenç del procediment.

El mateix infractor té encara una altra multa notificada el mateix dia al butlletí del juny de 2021 per una infracció pràcticament idèntica, on se li recorda que ja havia estat avisat pels agents i que l’home no va fer-ne cas. Aquest cop la multa supera els 1.800 euros.

Un cas similar, i la cosa va de gossos, és el d’una altra veïna que el febrer de 2019 va ser denunciat pels Mossos per passejar pel carrer sense llicència amb un gos de raça perillosa que no estava censat ni assegurat, ni anava lligat. Tampoc duia microxip. En aquest cas, la multa que se li ha acabat imposant és de més de 1.900 euros. I arriba ara pel mateix motiu que l’anterior, un any de paràlisi motivat pel coronavirus.

L’últim cas a exposar és de fa dos anys, en ple 2020 i amb les mesures de distància de seguretat ben vigents. Els fets són de novembre i el veí en qüestió va encarar-se als agents mentre identificaven una persona que anava sense mascareta davant un bar. Els agents el van sancionar amb 1.050 euros per negar-se a identificar-se i per obstaculitzar les seves funcions i manifestar una conducta ofensiva a l’autoritat.

El viatge és llarg, però al final arriba a la seva fi, que és pagar, al·legar o exposar-se a recàrrecs i interessos, i com a última opció, l’embargament.