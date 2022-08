L’associació Plataforma pel Transport Públic (PTP) proposa crear una línia de tren, l’R80, que circuli de Reus a Girona passant pel Penedès i el Vallès, utilitzant els 255 milions d’euros destinats a l’ampliació de l’AP-7. Segons diuen, la línia connectaria ambdós municipis sense passar per Barcelona, de manera que permetria el moviment de tres milions de persones en «temps competitius».

La iniciativa, que s’inclou en el projecte Tic Tac Tren de l’entitat catalana per aconseguir un servei ferroviari integrat, s’ha presentat com una solució alternativa al pla anunciat per la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, per invertir 1.050 milions d’euros en nous carrils i enllaços per alleujar el trànsit i reduir la sinistralitat a les carreteres d’arreu del territori espanyol, entre les quals s’inclou també l’AP-7.

Segons aquest nou pla, la principal autovia d’alta capacitat de Catalunya incorporaria un quart carril en un primer tram de Vilafranca a Martorell, que consta de 23 quilòmetres, i també al tram de Sant Celoni a Montornès, 22 quilòmetres que se sumen als del primer tram i que, en total, suposarien una despesa pública de 255 milions d’euros.

Des de la PTP consideren que la decisió d’ampliar l’AP-7 és «del tot equivocada», ja que engrandir-la amb la construcció d’un nou carril no permetrà desembussar l’autovia, sinó que simplement esdevé «un pedaç que fa encara més gran el problema». Si bé la ministra va desmentir les acusacions d’inducció al trànsit que va rebre el pla, les quals afirmaven que com més carrils disposis, més vehicles se sumaran a la utilització de les autopistes, la PTP considera que l’estratègia generarà un «efecte crida». És a dir, temporalment s’alleugerirà la congestió, però a posteriori, ciutadans que optaven per fer ús de mitjans alternatius com el transport públic, optaran ara per viatjar amb vehicle privat per aquesta via.

Com a conseqüència, assenylaen, l’alta demanda de l’AP-7 comportarà nous embussos i es produirà el que es coneix com a «demanda induïda», expliquen des de la PTP, amb un augment d’accidents, contaminació i un cost molt elevat a les arques públiques.

D’altra banda, des de la PTP titllen l’estratègia del Govern d’«ambientalment nefasta». Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, Mollet del Vallès, al quilòmetre 139 de l’AP-7, registra els valors mitjans més alts de diòxid de nitrogen durant l’any 2021 a Catalunya, juntament amb el barri de Gràcia de Barcelona. Aquestes partícules contaminants indueixen malalties respiratòries que poden esdevenir letals per a la ciutadania, assenyalen des de la PTP, i és aquest greuge per la sanitat pública i el medi ambient que, segons l’entitat, fan palesa la necessitat d’aturar el projecte d’ampliació de carrils i centrar els esforços «per desenvolupar una xarxa de transport públic eficient com a única opció de mobilitat justa social i ambientalment».

En un context d’emergència climàtica i crisi energètica, la PTP assenyala que cal una inversió en la xarxa de Transport Públic i en el transport de mercaderies per tren. Considera que és important deixar de donar espais al vehicle privat i desincentivar l’ús d’aquestes grans infraestructures. És per això que insta a la Generalitat a oposar-se a l’ampliació de carrils i a exercir les seves competències per crear la línia de trens regionals R80.