La província de Girona es troba en alerta gorga per la possibilitat de tempestes al llarg del dia d’avui. Tant l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) com el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) tenen activada l’alerta pel risc de precipitacions intenses, especialment a la comarca de la Selva. D’aquesta manera, la demarcació viu una nova alerta després de les pluges torrencials que s’han viscut aquesta setmana, i que van provocar inundacions a Olot i en alguns punts de la comarca del Gironès, així com una forta tempesta marítima a Roses.

Girona, però, no és l’única província catalana en alerta, ja que Barcelona també es troba actualment en alerta groga pel mateix risc. A l’est de Catalunya, als Pirineus i Prepirineus s’esperen xàfecs i tempestes d’intensitat entre feble i moderada, segons el Meteocat, que també informa que, en general, s’acumularan quantitats entre minses i poc abundants.