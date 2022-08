Com era fer el servei militar a Puigcerdà, a la Cerdanya i al Pirineu? Què es feia a la mili en un lloc de muntanya? Com es mataven les hores lliures? Són preguntes que responen les fotografies que Albert Antonell i Ribatallada va donar a l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya a principis d’any, i que ara s’hi exposen sota el títol Fer el servei a Puigcerdà el 1958.

La mostra, que es pot veure des del passat 1 d’agost i fins al 30 de setembre, compta amb una quarantena de fotografies. Es pot visitar, concretament, a la sala Sebastià Bosom de l’Arxiu en horari d’obertura de l’Arxiu, és a dir, de dilluns a divendres de 8 a 15 hores. A més, no només les imatges de l’exposició, sinó que totes les cedides es poden veure gràcies al cercador d’Arxius en línia.

I és que les instantànies exposades formen part del total de 860 instantànies (negatius de 35 mm) de la cessió del fotògraf de Castellar del Vallès a l’ACCE, realitzades durant la seva mili a la capital de la Cerdanya. Aquestes han estat digitalitzades i han rebut el corresponent tractament arxivístic, que en permetrà una bona conservació i consulta.

Albert Antonell va celebrar com pocs fer la mili a Puigcerdà. Ha estat sempre un aficionat de l’excursionisme i el seu vessant més cultural el va portar a «valorar i estimar els arxius», per la qual cosa sempre ha col·laborat amb el seu municipi, Castellar del Vallès, on va ser batlle. «Si no hi ha donacions no hi ha arxius. Si no hi ha història petita, es fan molts errors a la història gran. No em va costar fer la cessió, m’agradaria que servís d’exemple», detalla el fotògraf.

És precisament aquesta afició per l’entorn i la natural el que el va portar a demanar que se’l destinés a fer el servei militar a Puigcerdà, i va tenir la «sort» que li toqués un batalló de muntanya. Va fer la mili del gener de 1958 al juliol de 1959, primer a la Seu d’Urgell i després a la capital cerdana.

La quarantena d’imatges relaten el dia a dia de la vida militar a la població, aspectes de la vida militar, els soldats a la caserna, les maniobres per la comarca i les estones de lleure per Puigcerdà. El conjunt documenta des de dins la vida dels soldats que els puigcerdanencs estaven acostumats a veure des de fora.