Els centres d’atenció primària de la regió sanitària de Girona de les àrees bàsiques de salut ICS i IAS han diagnosticat, des de l’1 de juny, 2.294 casos d’otitis externa, és a dir, més de trenta al dia. Darrera d’hores a platges i piscines per mitigar les altes temperatures de l’època estival, no és estrany que les urgències s’emplenin de molèsties d’orella que resulten ser la clàssica otitis d’estiu. Dolor unilateral sobtat molt intens d’orella, secreció, manipulació del pavelló auricular dolorós, febrícula, sensació de taponament i pèrdua d’audició són els símptomes típics que presenta aquesta afecció tan freqüent no només en infants, sinó també en persones de totes les edats.

L’otitis externa que caracteritza els mesos de calor és una infecció de la pell del conducte auditiu extern que pot estendre’s a àrees adjacents, com la membrana timpànica, el pavelló o el tragus, i que pot tenir un origen bacterià o ser causat per fongs. La doctora Maria Llano, otorrinolaringòloga a l’Hospital Universari Dr. Josep Trueta, assenyala que des de l’1 de juny n’han atès una mitjana d’entre un i dos casos diaris als hospitals Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt (un total de 109 des de l’1 de juny) i que «la calor i l’aigua són factors desencadenants d’aquest tipus d’infecció». Destaca, també, que la qualitat del greix de conducte o lesions d’aquest mateix, el pH o la falta de cera propicien la seva aparició.

Si bé generalment es relaciona aquest tipus d’otitis amb una infecció recurrent entre els menuts, la poden patir tant adults com infants. Tot i això, la pediatra del CAP Santa Clara de Girona, Isabel Sanchez explica que als nens «els agrada capbussar-se a l’aigua i jugar-hi molta estona» i que per això se’ls sol acumular més la humitat a l’orella. Això, sumat al fet que tenen el conducte auditiu més curt i estret, facilita la infecció. A més, la morfologia del conducte o la dermatitis atòpica que tenen alguns infants fa que la barrera cutània del conducte pugui estar més inflamada i això també pot derivar a una otitis.

Tanmateix, cal no confondre-la amb l’otitis mitjana aguda, més freqüent, ara sí, entre infants i sobretot a l’hivern, que afecta les vies respiratòries altes i col·lapsa la trompa d’Eustaqui, que se situa entre el nas i l’orella. «Els infants la tenen més horitzontal i això fa que els mocs quedin estancats a la zona», exposa la Dra. Llano. Així doncs, mentre que l’otitis externa és una infecció a la pell, la mitjana aguda se singularitza per un quadre de constipat i febres més altes.

Antibiòtic en gota

El tractament de l’otitis d’estiu per bacteris -la més típica- es basa en un antibiòtic i corticoesteroides en gota que s’introdueixen a l’orella afectada durant set dies, a més d’un tractament antiinflamatori. És important, també, evitar el contacte amb l’aigua durant el període de curació per evitar reincidències. En cas que el pacient tingui algun factor de risc, se li administra per via oral. Pel que fa a les complicacions, l’otitis externa no en sol generar, «perquè en ser tan dolorosa, la gent acut al metge quan comença a tenir símptomes», fa palès la Dra. Llano.

En el cas que el tractament no sigui efectiu, la Dra. Sanchez exposa que es fa un cultiu «per esbrinar si l’ha causat un altre bacteri o fongs», ja que aquests últims són difícils de diferenciar per exploració clínica perquè «la simptomatologia és idèntica».

Per prevenir aquestes infeccions, ambdues doctores destaquen la no utilització de bastonets per treure la cera de les orelles - «que és una barrera de protecció davant de bacteris»-, utilitzar taps a la piscina per evitar l’entrada d’aigua, i netejar i eixugar amb la punta d’una tovallola el conducte auditiu després de cada bany. En cas de notar molèsties, anar al metge.