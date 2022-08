Olot recupera aquest any les festes del Tura amb el seu format habitual. La celebració començarà el 7 de setembre amb la cercavila i s'allargarà durant cinc dies. Tindran quatre escenaris musicals i apostaran per les activitats familiars i vinculades a la faràndula. Entre els grups que hi actuaran, hi ha Els Catarres, The Tyets, Habla de mi en presente, LAL-BA, el Pony Pisador o l'Orquestra Maribel. Les festes també recuperen aquest setembre el correfoc, que mantindrà el recorregut del 2019.

La cercavila obrirà les festes el dimecres 7 de setembre a la tarda quan la faràndula sortirà de l'Hospici per poder fer el tradicional recorregut pel centre de la ciutat en el primer acte de la festa major d'Olot, que no s'havia pogut fer des del setembre de 2019. La celebració recuperà així aquest acte i el format habitual amb la faràndula com a protagonista destacada: la Gegantessa és la imatge del cartell i el pregó anirà a càrrec de l'il·lustrador Tavi Algueró i el pintor i escultor Àngel Rigall.

Els Catarres hi actuaran el 9 de setembre al Firal, per on també passaran The Tyets, el Pony Pisador, Germà Negre, l'Orquestra Maribel i Habla de mí en presente, entre molts altres grups. A més del Firal -que tornarà a comptar amb les barraques-, els altres escenaris de la música seran la Plaça Major, la Plaça Campdenmàs i el passeig de la Muralla.

The Bazaga’s, Sultans of Swings i Monique Makon seran alguns dels conjunts que es podran veure a la Plaça Major i Xarim Aresté, Mabel Flores i Pupil·les a la Plaça Campdenmàs. La música electrònica es concentrarà al Passeig de la Muralla. I com el 2019, les Festes del Tura també tindran una actuació sorpresa que es descobrirà a través de les xarxes socials. La programació familiar també tindrà un pes destacat en aquestes festes. Els més petits podran gaudir de la cercavila infantil, d'espectacles com la Lali BeGood, el concert de la Damaris Gelabert, la festa holi i la de l’aigua i l’escuma, entre d'altres.