Per a Joan Carles Montes, portaveu d’Humana, les aplicacions de venda de roba i altres productes de segona mà, com Vinted o Wallapop, «han influït de manera positiva al sector». «Arran de la pandèmia ha canviat l’escenari. Abans hi havia més perjudicis amb la roba de segona mà, la gent la classificava com roba de pobres», constata Montes, que afegeix: «Ara, sobretot pel jovent, la roba de segona mà té cada vegada més prestigi, perquè estan conscienciats en l’àmbit ambiental i aposten per la moda sostenible, i perquè busquen roba singular i vintage que alhora, si ha durat tants anys, també indica que és roba de qualitat».

Humana recull 248 tones de roba en sis mesos a Girona La Mar Fernández, una jove de vint-i-tres anys, penja anuncis d’articles a Vinted quan fa neteja a l’armari. En el seu cas, només ven la roba que no ha fet servir, i la que sí que ha fet servir la dona. «La porto directament a gent que conec que ho necessita», explica «Amb aquest tipus d’aplicacions se li pot donar vida a roba que mai t’has posat», constata. I afegeix: «Gràcies a Vinted puc recuperar alguns diners que havia perdut en la dèria del consumisme que impera en la nostra societat, i a més ho puc fer de manera segura perquè, fins que no arriba la roba a qui l’ha comprat, l’empresa es queda els diners i un cop les dues parts veuen que està tot correcte, es fa la transferència». La tendència que combat el canvi climàtic: «compra al teu armari» Aquestes transferències, alerta Hisenda, han de ser declarades si el seu preu final és superior al de la compra original, ja que es considera que hi ha un guany patrimonial. Així, aquesta tributació només es dirigeix a les operacions amb la qual s’obté un benefici real. A més, la freqüència amb què es tanquen acords també és important, ja que l’Agència Tributària entendrà que, si són molt freqüents i el volum d’ingressos és superior al del Salari Mínim Interprofessional (SMI), podria existir una activitat econòmica a través de la plataforma. Si això passés, el venedor s’hauria de donar d’alta com a autònom, declarar l’IVA i assumir la resta de responsabilitats que assumeixen els treballadors per compte propi, a més d’integrar el rendiment a la base imposable general. No només els venedors tenen normes: els que comprin l’article també, ja que l’Agència Tributària estableix l’obligació de pagar el 4% de l’import. En aquest cas, és igual la quantitat que s’hagi pagat per l’objecte.