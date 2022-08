Un projecte vol abolir les etiquetes que hipotequen l’adolescència

Jutjar (i en les seves múltiples versions conjugades, des d’opinar a infamar) és un dels modus operandi més famèlics de la condició humana. Les víctimes (i també els artífexs) d’aquesta pràctica són, sobretot, joves.

Conscients que aquesta realitat s’escampa com la pólvora tant als centres educatius com als entorns freqüentats per adolescents, un grup de joves voluntaris de la Creu Roja de la Garrotxa impulsen una iniciativa per a fer pedagogia i sensibilitzar a la societat sobre la urgència de trencar amb les etiquetes que han condicionat la vida tant de personatges anònims com públics.

A través de cent retrats, els joves volen immortalitzar un centenar de testimonis que, amb un cartell en mà, mostrin l’amarg qualificatiu que els ha marcat o que, encara en l’actualitat, els està arraconant al voral de la societat. Amb tot, els creadors del projecte volen que els testimonis que apareguin en les instantànies siguin un reflex fidel i plural de la ciutadania garrotxina. Per això, hi participaran des de polítics com l’alcalde d’Olot, Pep Berga, a personatges de l’escena cultural com la cantautora Jessica Mellado, passant per esportistes i capellans. A més, també han volgut donar cabuda a testimonis anònims, des de nouvinguts a persones grans.

«Pre-anorèxica» o «malalt»

Dues setmanes després de l’arrencada del projecte, ja han disparat més de vint retrats, amb l’assessorament tècnic del fotògraf olotí Pep Sau. De moment, l’experiència ja els ha colpit. «Una noia ens va explicar que li deien pre-anorèxica», recorda una de les impulsores del projecte, Míriam Berni. «Quan t’expliquen la seva història, et sents malament perquè veus que aquella persona ha patit molt», confessa, i afegeix que «la gent pot arribar a ser molt cruel». De fet, aquest és un altre dels objectius del projecte: «hem d’aconseguir que la gent sigui conscient del mal que poden arribar a fer aquestes etiquetes», sosté Berni. A un altre dels testimonis, recorda, li deien «malalt» per anar en cadira de rodes. Durant aquestes primeres sessions, també han retratat un trigemin a qui li deien «fotocòpia» o una persona amb les orelles grans que rebia el sobrenom de «Dumbo». De moment, tots els testimonis coincideixen que van ser batejats amb aquestes etiquetes durant l’adolescència, a excepció de les persones grans, que asseguren que «abans no ens dèiem això».

En la pròpia pell

De fet Míriam Berni, com molts dels integrants del grup de joves que donen forma al projecte, han patit aquests sobrenoms en la seva pròpia pell. «Les etiquetes que em posaven els meus companys de classe em treien les ganes d’anar a l’institut, tenia por del que em dirien», confessa.

Segons la tècnica de l’àrea de Joventut de la Creu Roja de la Garrotxa, Marta Puigferrer, molts dels impulsors de la iniciativa viuen la imposició de sobrenoms «en la seva pròpia pell». «Saben que encara que t’esforcis en gestionar-ho o intentis no escoltar a qui t’ho diu, quan t’etiqueten és molt complicat poder-ne sortir».

A més, el projecte també és una oportunitat per a poder parlar d’aquesta fórmula d’assetjament. «Qualsevol persona és la diana perfecta per a rebre una etiqueta, tant pel seu color de pell com pel simple fet de ser dona o jove», lamenta Berni. I és que aquesta experiència, assegura, també els ha servit per a conscienciar-los: «alguna vegada a la vida tots hem etiquetat algú, però ara, abans d’emetre un judici, ho pensarem dues vegades».

El resultat del projecte serà una exposició amb les imatges «més impactants», que l'organització vol instal·lar al desembre.