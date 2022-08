L’Ajuntament de Banyoles ha iniciat els treballs per a millorar i optimitzar l’enllumenat exterior de l’estadi Miquel Coromina Moretó de la ciutat.

L’actuació vol modernitzar la instal·lació per a reduir la contaminació lumínica i millorar-ne l’eficiència energètica. Amb tot, substituirà els actuals focus d’halogenurs metàl·lics per altres de tipus led, així com també preveu la incorporació d’un nou sistema de regulació. Els treballs de millora de l’enllumenat exterior de l’estadi, de fet, es fan com a prèvia al triatló internacional de Banyoles, que se celebrarà aquest cap de setmana i que té com a seu el camp de futbol.

El regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyoles, Jordi Congost, destaca a través d’un comunicat que l’actual il·luminació del camp «genera una important contaminació lumínica en punts elevats de Banyoles propers a l’estadi, que aquesta actuació permetrà resoldre» i assegura que, a més, la intervenció «permetrà aconseguir una millor eficiència de l’enllumenat i, per tant, un estalvi econòmic, reduint la despesa a més de la meitat».

Qualitat i uniformitat

Amb aquesta actuació, a més, l’Ajuntament de Banyoles preveu una millora de la qualitat de la il·luminació, amb unes «òptimes condicions d’uniformitat de l’enllumenat», assenyalen.

El projecte de millora de l’enllumenat de l’estadi suposa una inversió de més de 60.000 euros i compta amb una subvenció del Consejo Superior de Deportes.