El crim de Susqueda segueix sense resoldre cinc anys després

Cinc anys són els que han passat des que dos joves del Maresme van decidir fer una sortida amb caiac a l’embassament de Susqueda, van desaparèixer i van acabar assassinats. Els seus cossos van ser trobats un mes després al pantà.

Avui encara es desconeix el motiu del doble crim i per ara només hi ha un sol sospitós. El presumpte autor, Jordi Magentí, va ser detingut al cap de mig any dels fets, va ingressar a presó de forma provisional i posteriorment, va ser posat en llibertat per falta proves concloents.

La instrucció d’aquest cas es porta des d’un jutjat de Santa Coloma de Farners i cinc anys després, la investigació està oberta. Encara manquen algunes proves que els Mossos d’Esquadra hauran de realitzar, que s’espera que siguin concloents per confirmar o desmentir la possible implicciò de Magentí o fins i tot, per donar un gir al cas.

L’únic sospitós

Els Mossos d’Esquadra tenen clar que el principal sospitós és qui va matar els dos joves del Maresme, Marc i Paula. Així ho va manifestar el llavors cap de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC), Antoni Rodríguez, que va afirmar que no tenen cap dubte de la seva autoria i que compten amb una «càrrega provatòria» contra el detingut.

El fiscal encarregat d’aquest doble assassinat, Víctor Pillado, manifestava en una entrevista recent a Catalunya Ràdio que el doble crim de Susqueda té una «investigació complexa» i que s’ha trobat amb moltes «traves» pel lloc on va produir-se el crim i que qualifica «d’entorn advers». Ho exemplificava dient que és una zona que té àrees sense cobertura, gairebé no hi ha càmeres de vigilància, pocs testimonis, entre altres elements.

El fiscal manté que Jordi Magentí és el principal sospitós i que si bé la fase d’investigació que lidera el jutjat de Santa Coloma encara no està acabada, ell el considera l’autor dels fets i per això, el seu dia en va demanar l’ingrés a presó. També defensa els Mossos i diu que han estudiat tots els escenaris, les persones que van estar sobre el terreny aquell dia i que els indicis apunten al veí d’Anglès.

Prova clau

Una prova clau que queda per fer és la de sonometria. Hauria de permetre simular l’escenari amb el que es va trobar l’autor o autors del crim aquell 24 d’agost de 2017 i determinar amb precisió on es va produir el doble assassinat. Si la prova apunta, com defensen els Mossos i el fiscal, que va ser a la zona coneguda com la Rierica, tot assenyalaria a l’únic imputat fins ara.

El doble crim de Susqueda es va produir segons les proves forenses i dels investigadors el 24 d’agost. No va ser fins quatre dies després que va aparèixer el vehicle de la parella -de qui la família havia denunciat la desaparició- enfonsat a dins les aigües del pantà. Un Opel Zafira que estava a set metres de profunditat, amb les finestres trencades i amb pedres a l’interior. També hi havia pedres al caiac trobat punxat dos dies abans.

Un mes després de la desaparició dels joves, els seus cossos finalment van ser localitzats. Els cossos de rescat van estar molts dies pentinant el pantà i finalment, va donar els seus resultats. Es trobaven en un elevat estat de descomposició però van poder ser identificats amb les empremtes dactilars.

A més, els dos cadàvers presentaven clars indicis de criminalitat. Van morir a trets tal com es va demostrar amb l’autòpsia.

Durant els mesos d’investigació, els Mossos van anar tancant el cercle al voltant de Magentí. Van arrestar-lo el 26 de febrer del 2018 a Anglès i també al seu fill, amb qui suposadament tenia negocis de cultius de marihuana. L’acusat és un veí d’Anglès que anteriorment havia estat a la presó per l’assassinat de la seva exparella l’any 1997.

Jordi Magentí va ser alliberat el 28 de desembre del 2018 pel cas de Susqueda ja que l’Audiència de Girona va considerar que els indicis que recull l’interlocutòria de presó dictat pel Jutjat de Santa Coloma de Farners, així com els que esgrimeix el fiscal, no tenien «prou entitat» com per mantenir el detingut entre reixes.

Indicis debilitats

El tribunal, per tant, va estimar el recurs de la defensa i afirmava que «els principals indicis de criminalitat» contra l’acusat «s’han vist seriosament debilitats». Amb la posada en llibertat, el principal acusat va acabar amb el passaport retirat, no pot sortir d’Espanya fins que acabi el procediment. A més, s’ha hagut de presentar cada 15 dies al jutjat.

A partir de llavors, s’han fet noves diligències sobre el cas i també han declarat testimonis de la zona a la policia i davant del jutge. Els Mossos també han realitzat d’altres proves a l’àrea del pantà per intentar trobar noves proves.

Aquest juliol passat, quan feia gairebé cinc anys del cas, va aparèixer un nou testimoni del cas: un ciclista d’Osona que el 26 d’agost del 2017 va veure dos homes discutint a l’interior d’un cotxe i un caiac mig desinflat en forma de «V» enmig de l’embassament.

Amb aquests indicis i les proves que falten practicar, encara queden uns mesos d’instrucció del cas i posteriorment, el doble crim podria arribar a judici.