Els pagesos del Pla de l’Estany denuncien que estan patint moltes pèrdues, concretament entre un 20 i un 30% a causa de les destrosses que fan els porcs senglars. Expliquen que des d’Unió de Pagesos reclamen que la sobrepoblació de senglars és un problema de fa dècades però que encara no s’hi ha posat solució.

En una entrevista a Ràdio Banyoles, el coordinador comarcal del sindicat agrari al Pla de l’Estany, Miquel Puigdevall, declarava que molts camps s’han d’abandonar perquè no s’hi pot fer collita i assegurava que alguns d’ells «són impracticables i deixen de ser rendibles».

El Pla de l’Estany és una comarca amb molt de bosc i pocs camps i els senglars fan de tot per poder alimentar-se, per això expliquen que des de l’entitat afirmen que ni les mesures de prevenció serveixen per alguna cosa.

Des de la cadena de ràdio asseguren que els pagesos fan una crida a les administracions per posar solució a aquesta «plaga» i aquesta solució seria la caça d’aquests animals i introduir la carn a la cadena d’alimentació.

Tot això es relaciona amb les converses dels caçadors gironins amb la Generalitat per acabar amb el conflicte de la caça i que ha portat als caçadors a no voler iniciar la temporada d’enguany.

Buit jurídic

El Pla de l’Estany lamenta que el nou decret del govern deixi en un buit jurídic i que proposi mesures impracticables com la de marcar els punts on es farà la batuda.