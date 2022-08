Els Mossos d'Esquadra han detingut a Puigcerdà un home de 33 anys per, presumptament, haver abordat i colpejat violentament una persona per robar-li la cartera. Els fets van tenir lloc dissabte passat a les 22.30 hores, quan un home i el seu fill es disposaven a obrir la porta d'un edifici del carrer Major de la capital cerdana. En veure l'agressió, el menor va anar a demanar ajuda a un bar proper i, en tornar al lloc, hauria vist com l'arrestat fugia després de sostreure els diners que portava el seu pare. La policia catalana, amb la col·laboració de testimonis, va poder determinar la identitat del presumpte autor dels fets i aquest dimarts el va localitzar i detenir, acusat d'un delicte de robatori amb violència i intimidació i lesions.

El detingut ha de passar aquest dimecres davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Puigcerdà.