Més de 150 estudiants procedents de 40 països es preparen per a disputar la Olimpíada Internacional de Ciències de la Terra 2022, que se celebrarà del 24 al 31 d’agost. Enguany, però, la cita tampoc podrà ser presencial. I és que la persistència de la covid-19 ha obligat als organitzadors a traslladar-la, un cop més, al terreny virtual. Després d’haver de cancel·lar l’edició de l’any 2020, que s’havia de celebrar a Tuymen (Sibèria) i optar per l’alternativa virtual l’any passat en una final que s’havia de desplegar a la Xina, enguany l’esdeveniment tornarà a ser telemàtic.

Però mentre joves del Japó, Indonèsia, Xile, els Estats Units, Finlàndia o Itàlia ultimen els preparatius per a demostrar els seus coneixements en geologia, geofísica, astronomia, oceanografia o ciències mediambientals, l’equip d’estudiants que representarà Espanya es concentra a Girona, des d’on disputaran la final. De fet, Girona tornarà a ser la seu de les proves de l’expedició espanyola per segon any consecutiu. Els resultats obtinguts en la final disputada l’any passat n’avalen la selecció. I és que la delegació espanyola va obtenir guardons en totes les categories de l’esdeveniment, però va destacar, sobretot, per la recerca sobre els cabals surgents de l’estany de Banyoles.

Així, després de superar la fase territorial (on hi van participar 3.000 estudiants d’arreu de l’Estat espanyol) i la nacional del certamen, els quatre classificats (estudiants de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat) van desembarcar ahir al vespre a l’estació de Girona. Es tracta de Manuel Céspedes (Almeria), Pau Martínez (Alacant), Andrés Palomino (Càceres) i Andrés Mirat (Càceres), que es concentraran a la residència universitària de campus de Montilivi de la Universitat de Girona (UdG). Durant els dies de competició, els participants hauran de realitzar diverses proves en línia de caràcter individual, així com també dur a terme projectes d’investigació en grup, tant amb els seus companys de la delegació espanyola com integrant equips internacionals.

Dels jaciments als volcans

La competició, a més, també ha programat temps per a la investigació sobre el terreny. Així, l’equip visitarà avui el volcà Puig d’Adri, a Canet d’Adri, i prendrà mostres amb l’objectiu de dur a terme una investigació per a interpretar les característiques de la erupció volcànica. El projecte, que hauran de preparar al llarg d’aquesta setmana, el presentaran dilluns en una de les sessions virtuals de la competició, on tots els participants, per fusos horaris, exposaran les respectives recerques davant d’un tribunal internacional. Demà, després de l’acte oficial d’inauguració de la competició, els quatre estudiants visitaran l’Escala i Sant Martí d’Empúries per a descobrir l’evolució del litoral i el jaciment d’Empúries. Al llarg de la seva estada, la delegació espanyola també visitarà Banyoles per a conèixer la dinàmica hidràulica de l’estany, també descobriran la pedra de Girona, visitaran el jaciment del Camp dels Ninots de Caldes de Malavella, estudiaran la geologia de la Costa Brava a Sant Antoni de Calonge, visitaran la zona volcànica de la Garrotxa (inclòs l’Espai Cràter) i la falla de Santa Coloma de Farners.

Diversitat geològica

Segons la coordinadora de la Olimpíada Internacional de Ciències de la Terra a Catalunya, Anna Anglisano, les comarques gironines són un territori «meravellós per a mostrar al món» que conté una «gran riquesa geològica i cultural», en comparació amb altres zones «més homogènies». A més, assegura que un altre dels factors clau per a escollir Girona com a seu de les proves ha estat la «gran col·laboració i predisposició» d’alguns dels membres de l’entitat organitzadora a nivell espanyol, l’associació AEPECT (formada per professors i investigadors de centres de secundària i de la Universitat de Girona) per a haver-ho fet possible.