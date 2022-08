Una investigació difícil i sense cap prova directa que apunti al sospitós

Que el culpable del crim sigui jutjat. Aquest és l’objectiu final expressat per totes les parts afectades en aquest llarg recorregut que ha pres el cas del doble crim de Susqueda. Si el cas arribarà a judici, i acusant a qui, és una qüestió que per ara no es pot assegurar. I l’alternativa és l’arxivament.

«Es dona per fet que hi haurà un judici contra en Magentí i això no es pot afirmar amb lleugeresa», alerta l’advocat Benet Salellas, que defensa l’únic sospitós del cas, Jordi Magentí.

La instrucció està essent difícil però segueix el seu camí cinc anys després: s’han practicat diverses proves però no n’hi ha cap de directa. Només hi ha un sospitós (en llibertat per manca de proves concloents), però no hi ha ni mòbil del crim ni l’arma amb què es va disparar als dos joves.

«Hi ha una investigació que es dirigeix contra una persona que està en llibertat i contra la qual no hi ha indicis», indica Salellas. «Fa quatre anys que els Mossos van darrere d’en Magentí i encara no han aportat cap prova, testimoni o informe que aporti res en contra d’ell, assegura.

Segons l’advocat, durant els primers mesos es va fer una «molt bona investigació», ja que es va analitzar la causa amb una «mentalitat oberta». Però en el moment que es va focalitzar en en Magentí, «es van descuidar altres línies d’investigació», critica.

En aquests moments hi ha pendent de realitzar una prova de sonometria per determinar des d’on es van disparar els trets que van rebre els dos joves. Aquesta prova encara no s’ha fet per diversos motius: en primer lloc, s’ha de fer en unes condicions meteorològiques iguals a les que hi havia al moment dels fets. Això també inclou el tipus de vent, nivell d’aigua del pantà, etc. A aquesta dificultat s’hi suma el fet que es tracta d’una pericial que ha de fer una empresa privada, i que en tenir un cost superior als 18.000 euros, cal treure-la a concurs.

Sobre això, Salellas subratlla que aquesta prova podria tenir «molt poca fiabilitat» perquè el so «té un component molt alt de subjectivitat», perquè es parteix del que recorden uns testimonis que van declarar mesos després dels fets. En aquest sentit, posa en dubte que sigui una prova «clau», i sosté que «resoldre un crim d’aquesta magnitud amb una prova com aquesta em sembla irresponsable».

Més enllà d’aquesta prova, també falta per enllestir una diligència relacionada amb la ubicació del mòbil d’en Marc, un dels joves, en el moment dels fets.

Per últim, la fiscalia ha demanat que es practiqui una pericial d’intel·ligència policial per explicar de manera creïble i científica la conclusió a la qual ha arribat la investigació amb la suma de totes les proves indiciàries (basades en indicis demostrats) que apuntarien cap a l’únic sospitós. També hauria d’explicar per què s’han descartat altres hipòtesis, tot plegat perquè l’hipotètic jurat popular que s’hauria d’encarregar del cas pugui valorar amb proves concloents la culpabilitat o la innocència de l’hipotètic acusat.

«S’han investigat diverses línies i s’han treballat diverses proves indiciàries que han apuntat al sospitós, però en tot cas el que vol la família és que qui es porti a judici sigui el culpable, no qualsevol», sosté l’advocat de l’acusació particular, Carles Monguilod. «Seria una tragèdia que es condemnés una persona innocent, i l’autor quedaria impune», conclou.