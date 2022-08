Renfe recuperarà, a partir de l’1 de setembre, un tren Avant entre Barcelona i Figueres, que circularà en ambdues direccions. El comboi s’afegirà a la franja matinal, de manera que sortirà de la capital catalana a dos quarts de deu del matí de dilluns a divendres i tornarà des de Figueres-Vilafant a les 13:10h. El cap de setmana, la sortida des de Barcelona tindrà lloc a les 14:50h. En ambdues circulacions, farà parada a Girona.

Els bitllets per a aquest nou comboi ja estan a la venda per als usuaris que els vulguin adquirir. Amb aquest nou tren, que se suma a la freqüència que ja es va anunciar a principis d’agost per a les primeres hores de la tarda (sortida a les 14:50h des de Barcelona i tornada a les 17:10h des de Figueres), Renfe comptarà amb dotze freqüències d’Avant entre Figueres, Girona i Barcelona. Així doncs, poc a poc, la companyia intenta recuperar les freqüències que tenia abans de la pandèmia.

A hores d’ara, amb aquesta n’hi haurà dotze de diàries, mentre que abans de la covid-19 n’hi havia quinze. Els usuaris de la línia -que, dins de la mitja distància, és la més rendible de tot l’Estat-, fa temps que demanen un increment de les freqüències, especialment per tornar a la tarda de Barcelona a Girona, ja que la manca de places fa que els trens vagin molt plens i sovint sigui difícil trobar-hi lloc si no es reserva amb molta antelació.

Abonaments gratuïts

D’altra banda, a partir d’avui es poden adquirir els abonaments gratuïts de Renfe per a passatgers habituals. El Govern ha calculat que l’estalvi vinculat a la gratuïtat dels trens de Rodalies i Mitja Distància, així com els descomptes del 50% en els Avant i alguns AVE, suposarà un estalvi d’uns mil euros per família entre els mesos de setembre i desembre.

Així ho va explicar la ministra de Transports, Raquel Sánchez, durant la seva intervenció en una roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres, durant la qual va informar que unes 300.000 persones s’han registrat ja a la web que permet accedir a aquests abonaments.

El nivell d’estalvi s’ha calculat a partir d’una família formada per una parella i dos fills estudiants que es desplacen en un entorn metropolità de les principals ciutats que compten amb serveis de Rodalies i Mitja Distància. Segons les estimacions que ha realitzat el Govern, les famílies estalviaran durant aquests propers quatre mesos uns 600 euros a Madrid, 750 a Barcelona i fins a mil euros a altres ciutats com Sevilla o València.