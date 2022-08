El festival Nits de Circ va tancar ahir la seva segona edició amb 13.189 espectadors, 4.000 més que l’any passat. El certamen, que s’ha celebrat durant 12 nits a cavall entre Besalú i Roses, ha comptat amb la participació de 24 artistes de vuit països diferents com Equador, Hongria, Xile, Vietnam o Bulgària en un espectacle creat especialment per a l’ocasió. Entre elles, la roda de la mort de Navas Team; el patinatge acrobàtic del Duo Donnert o els arriscats sals al trapezi volant de Camila Palma.

L’espectacle ha reunit alguns dels principals rostres del circ internacional de qualitat actuant dins d’una pista a l’aire lliure.

El circ ha comptat amb un aforament total per funció de 1.250 espectadors en cadascuna de les seves 12 representacions i al moment de redactar aquesta nota, a 9 hores per a la darrera representació, s’han venut un total de 13.189 entrades, 4.000 més que l’any passat. L’espectacle ha comptat amb un públic intergeneracional: amb una grada on s’hi han vist tant infants amb els seus pares i avis com parelles i grups d’adolescents, mitjana edat i gent gran. El públic, majoritàriament de la província de Girona a Besalú, s’ha vist incrementat a Roses per una important afluència d’espectadors de França, país gran amant de les arts de circ. L’única incidència va ser la tempesta que va caure el 17 i que va obligar a cancel·lar l’actuació.