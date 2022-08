Més de 4.700 refugiats d’Ucraïna han obtingut la protecció temporal a Girona

Més de 4.700 ucraïnesos han obtingut la protecció temporal a Girona en el mig any de funcionament d’aquest tràmit que va entrar en vigor d’urgència per la invasió d’Ucraïna per part de Rússia. Les 4.733 proteccions temporals emeses des de Girona situen aquesta província com una de les que ha fet més tramitacions de tot Espanya.

L’arribada de refugiats d’Ucraïna va provocar que per primer cop en la història, la Unió Europea posés en marxa l’anomenada protecció temporal i que permet que puguin tenir permís de residència i de treball per un any i prorrogable a dos de forma automàtica. L’extensió a un tercer any dependrà de l’evolució del conflicte. La Policia Nacional és el cos que en el cas de Girona s’encarrega de fer aquesta tramitació per als ciutadans ucraïnesos que fugen de la guerra i ho fa des de l’antiga seu de la subdelegació del Govern. Els ciutadans ucraïnesos en els primers mesos d’implantació d’aquesta mesura van anar en massa a l’oficina de Girona i la Policia Nacional es va coordinar amb la Generalitat i entitats socials per poder fer una gestió i donar cites de forma més esglaonada. A partir del mes de maig es va començar a implantar la cita prèvia i amb aquesta eina es va agilitar el tràmit. Demanda a la baixa Des de principis d’estiu la demanda de la protecció temporal ja ha anat molt de baixa i una mostra d’això és que la Policia Nacional ara ja obre només un parell de dies per setmana amb cita prèvia a Girona. S’hi realitzen una cinquantena de documents d’aquest tipus setmanalment, apunten fonts del cos policial. Quan en canvi, en algunes jornades quan hi havia alta demanda havien arribat a tramitar 112 proteccions temporals en un sol dia. Fins i tot, s’havien organitzat autobusos a través d’entitats d’una sola població i es feien els tràmits exclusivament aquell dia per ells. La protecció temporal no és un tràmit senzill, ja que requereix de diferents comprovacions ja sigui de policia científica com dels membres de la Brigada Provincial d’Estrangeria i Fronteres de Girona. Una unitat que en els darrers mesos havia arribat a estar gairebé al complet treballant en aquest tràmit des de Girona. Cinquena província Les dades que ha fet públiques el Ministeri de l’Interior en motiu del mig any de la invasió russa a Ucraïna -que comprenen des del 10 de març al 24 d’agost- mostren que Girona és la cinquena província de l’Estat on s’han tramitat més proteccions temporals. Espanya ja ha superat en tan sols un mes les 138.000 proteccions des de l’activació del procediment d’urgència. El 64,9% de les persones que han obtingut la protecció són dones (89.832) i per franja d’edat; el 35,5% tenen menys de 18 anys i el 33,2% entre 36 i 64 anys- Per províncies, Alacant (24.243) és la que ha generat més proteccions temporals a refugiats; el segon lloc és per Barcelona (21.165); en el tercer hi ha situat Madrid (20.699) i a la quarta posició hi ha Màlaga (11.792). Girona és la cinquena província i si s’analitzen les catalanes, ocupa el segon lloc; per davant només hi té Barcelona.