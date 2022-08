L'Ajuntament d'Olot vol completar la reforma de la residència Sant Jaume i millorar la Montsacopa a través dels fons europeus Next Generation. El consistori hi ha presentat els dos projectes, valorats en més de 2 milions d'euros. El primer té com a objectiu posar al dia les instal·lacions amb una rehabilitació integral de l'edifici, que l'any 2019 va posar en marxa la primera unitat de convivència amb 17 places. Ara, es planteja una nova fase que inclou la rehabilitació de 32 places distribuïdes en dues unitats de convivència a la segona planta, a més de reformar els espais comuns.

El cost d'aquesta reforma integral és de 2 milions d'euros. Fins ara, s'hi han fet obres per valor d'1,7 milions d'eurosque s'han finançat amb fons propis i de la Generalitat. Amb aquesta intervenció, s'acabarà la reforma del 75% de les places disponibles. L'Ajuntament també té un projecte de rehabilitació de la resta de l'edifici i del carrer Mulleras, valorat en 8,8 milions d'euros, que permetria que la ciutat disposes dels espais necessaris per a futurs serveis d'atenció a la gent gran. Pel que fa a la residència Montsacopa, el projecte presentat a la convocatòria de fons europeus preveu la millora de la climatització de les plantes i la instal·lació de plaques solars. L’objectiu és la millora de l'eficiència energètica de l'edifici, incrementar l'ús de les energies renovables (ja està connectada a la xarxa espavilada) i millorar el clima de confort especialment durant els mesos d'estiu. En resum el total del cost del projecte és de 274.898,24 euros. Aquesta residència es va inaugurar el maig de 1995. Inicialment oferia el servei de residència assistida amb 79 places i va anar ampliant l'oferta de serveis per fer front a les necessitats assistencials de la gent gran de la comarca. L’edifici està format per sis plantes amb una superfície útil total de 4.929 metres quadrats. A més dels projectes, l'Ajuntament d’Olot ha presentat vuit projectes més a convocatòries dels Next Generation. Estan destinats a l'enfortiment a l'activitat comercial, la rehabilitació d'edificis públics amb la millora de l’eficiència energètica, la construcció de bicis carrils i la modernització infraestructures arts escèniques i musicals, entre altres.