«Si no fa mal temps, aquest any hi haurà més gent que l’any 2019 a la Festa de l’Estany». Així de contundent es mostrava el regidor de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Puigcerdà, Àlex Rubio, amb aquesta esperada festa a la capital de la Cerdanya. Aquesta ja s’ha estat celebrant des del passat dilluns i durarà fins al diumenge 28 d’agost, amb els actes centrals al cap de setmana.

Rubio celebra «recuperar la normalitat» després de la pandèmia i destaca que s’ha ampliat tant l’oferta com la demanda de l’activitat cultural i festiva del juliol i l’agost. «Tothom en tenia moltes ganes, les entitats i la gent», diu. No només no hi ha ja restriccions pel coronavirus, sinó que tampoc n’hi ha hagutde relacionades amb la sequera. Aquest 2022 la rua de carrosses recupera els premis, ja que l’any passat només es van mantenir les subvencions. En compte de premis de 200, 400, 600, 800 i 1.000 euros, enguany seran de 250, 500, 750, 1.000 i 1.250 euros. Pel que fa als premis nocturns, es mantenen en 300 i 600 euros. També s’ha ampliat la subvenció per a la confecció de les carrosses, passant dels 1.000 euros de 2019 als 1.250 de l’any passat, fins als 1.500 d’enguany. «Amb l’encariment de materials i factures, tenia sentit posar més diners. És l’activitat principal i on hem de gastar més», ha argumentat el responsable. La resta d’activitats també es van preveure amb completa normalitat. A banda dels actes tradicionals, en aquestes festes en destaquen els concerts. En aquest cas, Reggae per Xics per als més menuts, i els protagonistes seran demà el grup Obeses, divendres Miki Núñez i dissabte amb el concert tribut a Raffaella Carrà: Hola Raffaela i el xou de versions i DJ amb Tindercat Puigcerdà.