La Policia Nacional ha desmantellat 49 botigues en línia que venien productes que mai arribaven als compradors. El cos policial ha detingut set persones i n'investiga 10 més entre les províncies de Girona i Barcelona relacionades amb els fets i a qui acusa de delictes estafa a través de pàgines web.

L'estafa afecta centenars de persones de tot Espanya i el frau supera el mig milió. Aquestes suposades botigues anunciaven tota mena d'electrodomèstics i productes informàtics a molt baix preu i l'objectiu dels delinqüents era embutxacar-se els diners dels compradors sense fer-los arribar el producte suposadament adquirit.

L'operació va començar quan agents especialitzats i gràcies al ciberpatrullatge, van trobar una sèrie de webs aparentment fraudulentes. Van sospitar que a través d'elles es podrien estar cometent diferents tipus d'estafes i altres delictes similars. A les webs venien productes a preu molt baix, molt inferior al preu de mercat, que un cop adquirits pels compradors mai no els eren enviats i se'ls quedaven l'import total o parcial de la venda.

Com autèntiques botigues

El modus operandi, segons explica la policia, consistia en la contractació de dominis que s'allotjaven en un servidor ubicat a Granollers i a través d'aquests donaven servei a pàgines web que dissenyaven amb la intenció que aparentessin ser botigues en línia destinades a la suposada venda de tota mena d'electrodomèstics i productes informàtics a preu molt baix.

D'altra banda, els investigadors van comprovar que es dedicaven a la captació de persones que estiguessin disposades a administrar els dominis i a fer-se càrrec del funcionament de les botigues en línia, rebent comissions per les vendes.

Una vegada que les víctimes abonaven els productes ni rebien els articles ni aconseguien posar-se en contacte amb els suposats venedors, excepte en comptats casos que aconseguien un reemborsament del 70% del pagat, deixant un guany net del 30% restant als autors de l'estafa.

Més de mig milió d'euros

Durant els més de sis mesos de recerca, la Policia Nacional ha detectat 49 botigues que operaven amb aquesta metodologia fraudulenta. Els agents també han constatat l'existència de centenars de perjudicats per tot Espanya, que han estat víctimes d'un frau que supera el mig milió d'euros.

Els investigadors han detectat la participació de 17 persones que, presumptament, participaven en el delicte com a administradors dels dominis, entre els quals hi ha els dos principals implicats en la trama.

Alguns dels investigats van afirmar a la policia durant que havien estat enganyats en haver participat en un negoci que és legal només en aparença. D'altres van manifestar que gestionaven les seves vendes en la modalitat coneguda com a “venda compartida”. Aquest mètode suposa que la venda d'un producte es correspon no amb la compra directa sinó amb la reserva d'aquest, que podrà ser rebut quan deu persones més adquireixin aquest mateix producte i així successivament.

En el cas que el client sol·licités el reemborsament, només procedien a la devolució del 70% de l'import abonat, sent l'altre 30% guany per a la botiga. Les pàgines web investigades ja no es troben operatives, per la qual cosa no poden fer més vendes.