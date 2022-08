Funció Pública rectifica i admet als interins que s’havien equivocat

El procés d’estabilització dels interins va aixecar polseguera a finals de juliol després que una confusió amenacés a centenars de conserges i administratius de la Generalitat de Catalunya a quedar-se sense plaça.

En total, 1.195 interins (entre els cossos d'auxiliar, subaltern, de gestió i administratiu) es van equivocar de convocatòria a l’hora de presentar la sol·licitud, inscrivint-se com a personal laboral enlloc de fer-ho a la borsa de funcionaris. Però la sorpresa va arribar després, quan els candidats van consultar la valoració dels mèrits i van descobrir que no havien rebut cap puntuació per a la documentació aportada. «Ens vam equivocar perquè no sabíem on ens havíem d’inscriure, ningú ens havia informat de res, i jo no em considero funcionària perquè no tinc els mateixos drets que ells», defensa l’auxiliar administrativa i portaveu dels afectats, Sole Tortajada.

A partir d’aquí, conscients que s’havien quedat fora del procés per un malentès administratiu, els afectats es van organitzar a través de les xarxes socials per a presentar al·legacions i reclamar la seva incorporació al llistat d’admesos. Ara, la Direcció General de Funció Pública ha rectificat i el 17 d’agost el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar la modificació de les llistes de persones admeses i excloses en el procés d’estabilització, incorporant als interins que s’havien equivocat de convocatòria.

Després de l’angoixa que ha patit també en la seva pròpia pell, Tortajada celebra la modificació. «Fa 19 anys que soc interina del Departament d'Educació i necessitàvem aquesta regularització perquè això era un frau, no pots ser interí en una mateixa plaça durant més de 3 anys», assegura.

Una altra de les persones afectades i actual conserge d’un institut gironí, que prefereix mantenir l’anonimat, recorda que tenia «molta por» de perdre la feina en la que porta treballant 13 anys. «Fins i tot vaig patir un atac d’ansietat», confessa. Ara, respira tranquil·la. «Tinc mèrits i confio quedar-me amb la meva plaça».