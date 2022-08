Un negoci com els dels països nòrdics, amb gallines a Casavells

Una família de pagès del poble de Casavells el 2015 va adaptar una de les iniciatives més vistes als països nòrdics d’Europa: al final de la jornada laboral, els comerços deixen l’alimentació que no han venut, per exemple, en una paradeta. Aquesta paradeta disposa també d’una guardiola perquè els clients puguin pagar. L’objectiu és que aquells despistats que no han pogut anar a comprar quan el comerç era obert, puguin disposar del producte igualment.

La família de Roser Alsina, propietària de Gallines Felices, arran de la crisi del 2008 i amb la incertesa de si perdria la feina d’administrativa, va voler complementar els seus ingressos. Per fer-ho, van pensar què podien aprofitar la feina del camp i l’agricultura que havien après del seu pare. Tot plegat ho van lligar amb la idea de tenir animals, en aquest cas, gallines. I així es va crear la iniciativa Gallines Felices a Casavells.

L’evolució del projecte

Van començar amb la compra de trenta gallines i un gall, amb un rètol que es venien ous i un calaixet de fusta perquè els clients, aleshores els veïns més propers, introduïssin els diners per poder recollir els ous allà mateix. La idea va anar augmentant quan va venir la calor, ja que els ous allà a la intempèrie era impossible que es mantinguessin frescos. «Per aquesta raó se’ns va acudir posar una nevera, i després, a aquesta ja li vam haver de fer una estructura perquè quan plogués no es mullés», apunta Alsina. La propietària afegeix que «se’ns va fer petita, i hem hagut d’ampliar, n’hem posades dues que també se’ns estan fent petites», conclou riallera.

Des del primer dia, els clients sempre han pagat allà mateix en efectiu, sistema que la família ha anat perfeccionant, i ara, el pagament també es pot fer en targeta. El datàfon es troba al mateix estand on hi ha les neveres. «A la gent, si li dones confiança, et respon amb confiança», afirma la propietària. Alsina explica que «a mi també m’ha sorprès una mica, però la gent respon, deuen pensar que per quatre euros no deu valdre la pena no pagar».

Actualment, compten amb clients de pobles del costat, amb els que tenen segones residències a la mateixa població, i la veu, fins i tot, ha arribat a córrer fins a Palamós, Palafrugell, Begur, l’Escala o Torroella de Montgrí.

Gallines Felices va aparèixer amb la idea que els animals no estiguessin tancats dins una granja o una gàbia, sinó que fossin: «Felices en el sentit que poden comportar-se com gallines; poden sorrejar, es netegen les plomes, poden parar el sol o estar a l’ombra, entren, surten, al vespre van a dormir, a la matinada aviat allò de les sis o abans surten, en aquest sentit, fan vida de gallines», explica Alsina.

El futur de Gallines Felices

Avui dia la família és conscient que per arribar a la demanda que tenen necessitarien «casi el doble de gallines que tenim, però plantejar-se això per un futur és una mica complicat». La propietària de l’espai exposa que «els remolcs -on dormen i mengen les gallines- els ha fet el meu home amb fusta i ferro, a més de la feinada de caps de setmana o vacances, el material val diners i és car i és clar, per doblar això necessites dos remolcs com aquests; és el peix que es mossega la cua».

Roser Alsina i el seu home, tot i tenir feines paral·leles, han continuat dedicant temps a sembrar el camp i plantar-hi cereals i, des de fa set anys, a recollir els ous de les gallines. Aquest complement els «ajuda» a pagar factures: «Per poder-ne treure un sou a més a més hauria de ser tot una mica més gran i al final també falten hores ja que entre setmana al migdia recullo els ous, dono un cop d’ull que no els hi falti menjar, que l’aigua no s’hagi embussat ni hagi passat res, que això és important».

Cada dia al cap vespre, Alsina torna per donar un altre cop d’ull perquè tot estigui bé, però la feina no s’atura aquí: «El cap de setmana movem el remolc si s’ha de moure; normlament cada parell de setmanes els anem movent i llavors també les canviem de camp, això vol dir moure les teles que les envolten i estar-s’hi tota una tarda de manera puntual, ja que si no no ho podríem fer perquè ens farien falta hores», menciona la mestressa de Gallines Felices.

L’encarregada del projecte vetlla per la «felicitat» i el benestar de les quatre-centes gallines que volten pel terreny que tenen a Casavells. Un grup de gallines que, literalment, viu al seu aire i sense l’exigència o les condicions de les granges d’aviram tradicionals per fer «vida de gallines».