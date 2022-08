Els dos projectes de millores per a la residència Sant Jaume i per a la Montsacopa tenen un cost de 2 milions i mig d’euros i s’han presentat a la convocatòria de subvencions del Departament de Drets Socials de la Generalitat en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU.

Per un costat, la rehabilitació de la residència Sant Jaume pretén posar al dia les instal·lacions per adaptar-les a la normativa i a les mesures de protecció de la Covi-19. És una reforma integral que ja es va començar l’any 2019 amb la primera unitat de convivència (17 places) formada per espais més petits, personalitzats i moderns, on l’usuari pot decidir com és el seu dia a dia.

A més, també acaben de finalitzar unes altres actuacions que es van frenar a causa de la pandèmia. Han obert un nou accés al centre des del pati de l’antic Hospital. Això ha suposat una millora del sistema de climatització, la instal·lació d’un nou ascensor i altres mesures de seguretat a la residència, que acull a 65 residents.

Ara es planteja una nova fase de millora de les instal·lacions. Es contempla la rehabilitació de 32 places distribuïdes en dues unitats de convivència de 16 places cadascuna a la segona planta, a més de la rehabilitació dels espais comuns.

L’objectiu d’aquesta actuació és millorar arquitectònicament l’edifici, ja que compleix gairebé 40 anys en funcionament com a residència. Es vol garantir una millor confortabilitat dels residents, ampliar els espais acollidors i garantir una millor eficiència energètica del recinte, amb la substitució dels tancaments, la climatització del centre i la instal·lació de les plaques solars.

El costat total de la reforma de la residència Sant Jaume és de 2.077.981 euros. El projecte s’ha presentat a la convocatòria d’ajuts Next Generation per tal que puguin assumir una part important del projecte. Fins al moment les obres que ja s’han fet a la residència han ascendit a 1.700.000 euros, que s’han assumit des dels fons propis de la fundació Antic Hospital Sant Jaume i la Generalitat a través del conveni de les entitats financeres amb la Caixa.

Amb aquesta actuació es completarà la reforma del 75% de les places de la residència Sant Jaume. També es disposa del projecte de rehabilitació de la resta d’edifici i del carrer Mulleras. El projecte, amb un pressupost de 8.812.827€, permetrà que la ciutat disposi dels espais necessaris per a futurs serveis d’atenció a la gent gran.

Per l’altre costat, a la residència Montsacopa el projecte presentat a la convocatòria d’ajuts Next Generation preveu actuar per millorar la climatització de les plantes i la instal·lació de plaques solars. El projecte compta amb dues actuacions. La primera serà per climatitzar totes les plantes, tant les estances comunes com les habitacions personals. La segona actuació serà la instal·lació de plaques solars.

L’objectiu d’aquestes reformes és la millora de l’eficiència energètica de l’edifici, incrementar l’ús de les energies renovables i millorar el clima de confort. El cost total del projecte és de 274.898,24 euros.

La residència Montsacopa es va inaugurar el 22 de maig de 1995. A l’inici oferia el servei de residència assistida amb 79 places però amb el temps han anat augmentant per fer front a les necessitats assistencials de la gent gran de la comarca. Compta amb una superfície útil de 4.929 m2.

Més actuacions

A més dels projectes per a la reforma de la residència Sant Jaume i de la residència Montsacopa, l’ajuntament d’Olot ha presentat fins a vuit projectes més a convocatòries dels ajuts Next Generation. Totes aquestes iniciatives estan destinades a enfortir l’activitat comercial, la rehabilitació d’edificis públics millorant l’eficiència energètica, la construcció de carrils bici i la modernització d’infraestructures d’arts escèniques i musicals, entre d’altres. A més, a tot això se li suma els projectes que s’inclouen en el Pla Comarcal«La Garrotxa soft &smart country. Destino turístico sostenible e inteligente» com el de la millora del Parc Nou i del Montsacopa. Aquest Pla Comarcal s’ha presentat al Ministeri d’Indústria en una acció coordinada des de Turisme Garrotxa i el Consell Comarcal de la Garrotxa.