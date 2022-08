El diumenge 4 de setembre se celebra el 58è concurs de gos d’atura a Ribes de Freser (Ripollès). Competiran diferents pastors del País Basc, França, Catalunya, València i Mallorca. Es realitzarà a la zona esportiva del municipi i el preu de l’entrada és de 4 euros excepte pels menors de 7 anys que serà gratuïta.

Aquí es decidirà el millor gos d’atura català 2022 que, juntament amb el segon classificat, representaran Catalunya al concurs internacional d’Oñate, al País Basc. El concurs té dues proves. A la primera hi participen els pastors i mostren l’habilitat del gos amb activitats com passar les banderes, passar el ramat a la portella, col·locar el ramat en el cercle, tancar les ovelles al corral, entre d’altres. A la segona prova només hi participen els millors classificats i consisteix a fer entrar i sortir el ramat del corral.

L’associació que organitza la competició vol convertir-la en un esdeveniment prestigiós cultural, turístic, lúdic i social de referència.