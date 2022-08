La nova jornada de vaga de tripulants de cabina de Ryanair ha causat set retards entre l’aeroport del Prat i el de Girona aquest dijous a primera hora, segons ha informat el sindicat convocant USO. Concretament, des de l’aeroport barceloní hi ha hagut demores en tres sortides i tres arribades mentre que a Vilobí d’Onyar ha estat en una arribada. Fonts de Ryanair, en canvi, ha assegurat que en els 3.000 vols diaris d’aquesta setmana no hi ha hagut vols afectats per les «petites vagues de tripulants de cabina» i que si s’han produït retards han estat pel mal temps i els retards causats pels controladors del tràfic aeri. «Cap vol de Ryanair a Espanya ha estat cancel·lat aquesta setmana com a resultat de les vagues dels tripulants de cabina liderades per dos petits sindicats», assenyala l’aerolínia en un comunicat, en el qual es remet a les negociacions que manté amb CCOO i en els «millors termes i condicions per a la majoria dels tripulants de cabina espanyols».

Després de les vagues de juny i juliol, USO i Sitcpla mantenen les aturades setmanals, de dilluns a dijous, fins al 7 de gener de 2023, en demanda d’un conveni col·lectiu firmat sota la legislació espanyola, després que l’empresa tanqués amb CCOO un acord sobre salaris, complements i dies lliures. No obstant, els convocants de les aturades al·leguen que l’acord subscrit entre CCOO i Ryanair no té caràcter vinculant, ja que s’ha firmat amb un sindicat «no representatiu».