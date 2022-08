Un incendi en una pensió del centre Banyoles va fer desallotjar els clients la passada matinada d’ahir. El resultat del foc va ser: una habitació de l’establiment cremada i sortosament, cap ferit.

Els fets es remunten a la una de la matinada i en una pensió ubicada al carrer de la Llibertat de Banyoles. Els Bombers van rebre l’avís del foc a la pensió i es van activar amb quatre dotacions. En arribar es van trobar que dotze de les persones que passaven la nit a la pensió ja al carrer i que s’havien desallotjat. Mentre que dues més, es van quedar confinades a l’establiment.

Cap a tres quarts de tres de la matinada, els Bombers van poder donar el foc per extingit. Després de ventilar la zona, van fer balanç de l’afectació, que segons el cos d’emergències, seria d’una sola habitació. Aquesta cambra va quedar totalment calcinada per les flames. Si bé els Bombers no van detectar danys estructurals, la força de l’incendi va afectar un envà i van recomanar que l’arquitecte municipal revisi l’edifici.

Malgrat el fort ensurt, ningú va resultar ferit com a resultat de l’incendi i un cop acabat el servei, els clients van poder tornar a la pensió. Alguns veïns van immortalitzar i publicar imatges del foc a les xarxes socials. A lloc també s’hi ha va desplaçar el SEM, els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Banyoles.

De moment es desconeixen les causes de l’incendi que va afectar aquesta pensió, ubicada al carrer de la Llibertat.