Els Mossos d'Esquadra finalitzen aquest dissabte el dispositiu 'Pista' a les principals vies catalanes amb l'objectiu de prevenir furts i robatoris a les àrees de servei i descans. Aquest dispositiu s'ha dut a terme durant els mesos d'estiu –juliol i agost- i enguany ha incorporat com a novetat els drons per lluitar contra els robatoris a l'AP-7 (La Roca del Vallès i la Jonquera, especialment) i d'altres vies ràpides. El resultat han estat 48 lladres multireincidents identificats i la detecció de 19 vehicles per cometre fets delictius, cinc dels quals han estat immobilitzats. De fet, durant el 2022 els Mossos d'Esquadra han detingut més de 40 persones implicades en furts i s'han desarticulat dos grups criminals.

Aquests dues organitzacions criminals estaven especialitzades en robatoris a camions en la modalitat dels teloners, a les principals vies de trànsit. Amb la tornada a la normalitat i l'arribada de l'estiu, des de finals de juny fins ara els Mossos han intensificat els patrullatges policials, ja siguin mòbils o estàtics, per tal de localitzar i detenir possibles autors de fets delictius que actuen en aquestes zones a través de l'engany i aprofitant les distraccions dels viatgers per sostreure'ls les seves pertinences. En aquesta ocasió, s'ha incorporat per primera vegada drons policials, que han complementat la tasca dels helicòpters de Mossos i les brigades mòbils.

S'han realitzat 9 controls policials per part de la brigada mòbil i 8 controls per part dels agents de la Unitat central de vehicles aeris no tripulats que piloten els drons. Aquestes naus permeten als agents tenir una visió aèria i estàtica de punts estratègics a l'autopista on no es disposa de càmeres de seguretat i, alhora facilita fer seguiments de vehicles sospitosos detectats. L'objectiu ha estat localitzar vehicles implicats en fets delictius, el seu seguiment, l'enregistrament dels fets i la coordinació amb les unitats desplegades a les vies.

El 60% de les denúncies a autopistes són per furts

Actualment el fet delictiu principal a les vies d'alta capacitat de Catalunya és el furt, en les seves diverses modalitats i suposa un 60 % dels il·lícits penals denunciats. El segon fet delictiu més denunciat és el robatori amb força o furts que pateixen els camions estacionats a les àrees de servei, mitjançant el modus operandi anomenat teloner, arribant a un 20 % del total de fets denunciats. La resta de l'activitat delictiva es reparteix entre robatori amb força a interior de vehicle, robatori de gasoil a camions, danys, robatoris amb violència i altres modalitats menys presents.

Segons els Mossos, des de l'inici de la creació de la Unitat Operativa de Mobilitat s'ha aconseguit una disminució dels il·lícits penals denunciats en les vies d'alta capacitat de Catalunya d'un 60%. Pel que fa als furts, el modus operandi més utilitzat pels autors d'aquests fets delictius és el de distreure les víctimes i sostreure’ls els seus efectes personals.