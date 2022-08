Escollits els nous jutges substituts entre demandes per incentivar la plantilla

Els jutges substituts són imprescindibles a Catalunya, i també a la província de Girona. Les dificultats per cobrir vacants a jutjats com el de Santa Coloma de Farners, que té els seus quatre òrgans funcionant sense titulars, o els de Figueres, per dir-ne alguns, fan que la figura del jutge del quart torn sigui una necessitat constant per cobrir anualment a la demarcació.

Són un total de 22 places de jutge substitut (repartits entre els òrgans judicials) i 3 de magistrat (a l’Audiència de Girona) que fins a l’agost vinent faran les seves tasques de reforç o substitució.

Enguany, ja s’ha resolt la provisió de places, però fa temps que les autoritats judicials alerten de la dificultat per cobrir-les, titllant la manca de jutges com un mal «endèmic». Així ho afirmaven a principis de juny el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i el president en funcions de l’Audiència de Girona, José Isidro Rey, durant una reunió de la Comissió Permanent de la Sala de Govern del TSJC al Palau de Justícia de Girona.

Durant la trobada van reclamar solucions a aquest mal, que també s’estén a la plantilla de funcionaris i de lletrats de l’administració de justícia. Una de les solucions que es proposen des de fa temps són incentius econòmics per pal·liar les diferències territorials i evitar així els canvis de destí constants a les comarques gironines.

En la llista de comunitats autònomes que els aspirants han d’omplir, Catalunya no sol ser mai la primera en ordre de preferència. La càrrega de feina que hi ha als jutjats i l’alt nivell de vida, tenint en compte que el sou és el mateix en totes les comunitats, fa que molts aspirants optin per escollir zones amb menys càrrega de feina.

La resolució del concurs es va fer pública ahir al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i els escollits que no hagin ocupat un càrrec anteriorment hauran de fer el jurament a l’Audiència de Girona i prendran possessió el pròxim 20 de setembre al jutjat on hagin sigut escollits, segons resol l’acord de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

El CGPJ va convocar el concurs a mitjans de març, i val a dir que a Catalunya han quedat diverses places vacants (Una a Tarragona i sis a Lleida). Es tracta d’una convocatòria que tot i fer-se anualment es considera «extraordinària», perquè suposa donar pas a la judicatura i magistratura juristes amb prestigi que no han passat per l’escola judicial. El seu accés es fa per mèrits, que poden ser acadèmics, laborals, docents, etc. Per iniciar aquesta convocatòria, s’ha d’haver esgotat totes les altres possibilitats de substitució entre titulars.

La seva tasca és clau per alleugerir el volum de feina dels jutjats, però el problema és que hi ha una gran mobilitat de la plantilla, i molts marxen de Catalunya quan poden demanar un concurs de trasllat. Això acaba provocant endarreriments en les tramitacions i assenyalaments dels casos.

Catalunya, al podi

Segons les últimes dades del Poder Judicial, a Catalunya hi ha un total de 195 jutges substituts i magistrats suplents, dels quals 22 són magistrats. És la xifra més alta de tot l’Estat amb diferència, quedant lluny d’Andalusia, que està en segona posició i concentra 131 substituts. La majoria de places solen ser convocades a través d’una oferta pública, però l’any passat es van haver de nomenar 17 jutges per via del tràmit d’urgència.

En els últims cinc anys el nombre de jutges substituts ha pujat més d’un 27% a Catalunya, segons les dades estadístiques del Poder Judicial, i a la demarcació gironina s’han doblat, passant el 2019 d’11 als 22 actuals.