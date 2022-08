Girona és al sisè lloc en morts per accidents de trànsit a Espanya

Els accidents de trànsit que han tingut lloc a la xarxa viària de les comarques gironines s’han cobrat 26 vides des que va començar l’any (amb dades de 18 d’agost). Aquestes víctimes mortals s’han produït en un total de 25 sinistres viaris. Es tracta d’una xifra elevada i situa aquesta província com la sisena d’Espanya amb la mortalitat més alta durant aquest 2022.

Cal destacar que les xifres de Girona mostren com l’increment de la mortalitat és molt evident. Aquest 2022 ja hi ha hagut tres morts més respecte a l’any passat en aquest període. Però la xifra encara és més elevada si es compara amb el 2019 prepandèmic. El nombre de morts a les carreteres d’aquell any per les mateixes dates va ser de 19. Això suposa que enguany hi ha hagut set víctimes més.

Barcelona al capdavant

Per davant de Girona hi ha les dues províncies amb les dues ciutats més grans de l’Estat: Barcelona (43 morts) i Madrid (38 morts). El tercer lloc és per Sevilla, amb 37 víctimes mortals, i la quarta posició l’ocupa Tarragona, amb 31 finats.

A Barcelona, les 43 víctimes mortals s’han hagut de lamentar en un total de 39 sinistres viaris registrats en vies interurbanes. Unes carreteres que a tot Espanya -fins a 18 d’agost- ja s’han cobrat 719 vides en 661 accidents. Això representa un 17% més de morts que l’any passat en aquest mateix període. El 2021, però, cal dir que va ser un any estrany perquè encara hi va haver uns primers mesos amb restriccions territorials per la pandèmia.

Pel que fa a les zones d’Espanya on es registren menys morts a les carreteres, cal destacar les dues ciutats autònomes. A Ceuta i Melilla no s’ha hagut de lamentar fins al moment cap mort d’accident de trànsit. Al tercer lloc per la cua hi ha les províncies d’Àlaba i Terol amb dues víctimes mortals cadascuna respectivament.

Tercera catalana

Girona també és la tercera província catalana amb més mortalitat a les carreteres. Per davant hi té Barcelona, que també és el lloc de l’Estat amb més morts i Tarragona que ha ja ha registrat 31 a les carreteres, segons les dades provisionals d’accidents mortals i finats a 24 hores de la Direcció General de Trànsit (DGT).

A les comarques gironines, l’últim sinistre viari amb víctimes mortals va tenir lloc el dia 18 d’agost a Sant Pere Pescador i va morir un motorista de 32 anys. En aquest cas, va haver-hi un detingut. Un camioner que va acabar arrestat per un delicte d’homicidi per imprudència perquè la investigació dels Mossos apunta que el camioner va realitzar la incorporació a la via principal de manera incorrecta, saltant-se un stop.

Enguany ja hi ha hagut 26 víctimes mortals a les carreteres gironines i cal destacar que l’estiu està essent especialment negre, només entre juliol i agost s’han hagut de lamentar onze morts en vies interubanes de Girona.