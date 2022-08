Les pèrdues al camp a l’estiu no es podran recuperar

Els camps no han estat exempts de patir el continu episodi de sequera que ha estat afectat a les comarques de Girona, especialment durant els últims mesos. El dèficit hídric, causat per la falta de pluja, sumat a les altes temperatures, han provocat una sequera «excepcional» en algunes zones del territori, sobretot a la meitat nord, segons diu el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Aquestes problemàtiques meteorològiques han afectat tant a l’agricultura com a la ramaderia, sectors que s’han vist abocats a dur a terme veremes amb antelació, reduccions de zones de conreu i a utilitzar reserves hídriques previstes per a aquest hivern, d’entre altres.

Narcís Poch, d’Unió de Pagesos, explica que ja es preveia un estiu calorós, «però no així de dur». «Com cada any», ja s’havien fet previsions d’aigua per abastar totes les zones de regadiu i per a donar de beure les pastures, però la manca de pluges era un fet que no s’havia tingut en compte. Segons Poch, els ruixats que han caigut fins al moment «no son suficients» i «hauria de ploure molt més» per comptar amb bons pronòstics per als propers mesos. Tot i així, les pèrdues d’aquest estiu no es poden recuperar.

Fins ara les zones de regadiu no s’havien vist afectades. Els camps, tant els que tenen reserves pròpies, com també els que s’abasten de la xarxa pública, havien pogut continuar regant, ja que actualment s’utilitza un regadiu d'eficiència. Però, segons Mireia Ramon, de l’associació de Joves Agricultors i Ramaders (JARC), «les onades de calor han seguit afectant la producció dels horts i el rendiment dels cultius extensos».

La verema d’olives i raïm, és a dir la zona de vinya, és un dels sectors que s’ha vist més afectats. Unió de Pagesos va anunciar ja a principis d’agost que la collita d’enguany a Catalunya seria almenys un 25% inferior que la mitjana d’altres anys. Els motius principals han estat la sequera i els cops de calor, els quals van obligar a avançar l’inici de la recol·lecta a finals de juliol perquè els fruits havien madurat abans d’hora. El sindicat agrari va destacar, però, que l’absència de pluges havia beneficiat la qualitat del producte, per la falta de fongs. De totes maneres Poch avisa que les futures collites podrien estar afectades perquè la situació climàtica no ha canviat, però «no se sabrà fins que s’hagi dut a terme».

Per altra banda, com a mesura de prevenció, les zones de conreu de blat de moro es van veure reduïdes ja a principis d’estiu, per la manca de rendibilitat que suposa mantenir-les en condicions adients.

A la ramaderia tampoc hi ha hagut restriccions pel que fa l’aigua, fins al moment. Ara si, molts dels ramaders, sobretot de la zona del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà, han patit la sequera en els camps d’on els animals s’alimenten, i que ara resten inservibles per a pasturar. «Hi ha explotacions que han tingut complicat donar de menjar als animals», assegura l’expert, i afegeix que això deixa una previsió per a l’hivern «molt negativa», ja que els ramaders hauran de comprar el menjar «amb els diners de la seva butxaca».

A causa de la situació d’escassetat extrema d’aigua, l’Agència Catalana d’Aigua ha declarat l’Estat d’Alerta per sequera a la unitat d’explotació 18 Serralada Transversal, de la qual forma part Sant Joan Les Fonts.

Aquest estat provoca que s’hagin de prendre tot un seguit de mesures i restriccions, estipulades en el Pla d’femergència en situacions de sequera. Pel que fa el reg tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20 ha 8 h) i com a màxim dos dies cada setmana. La dotació per reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions ambientals. També, l’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat exclusivament per a l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte.