«Si qui t’atén té molts prejudicis, pots trigar fins a dos anys en fer el canvi de nom del teu fill trans»

Abans de començar l’institut, l’Elsa (una nena trans de 12 anys) volia abandonar legalment el seu antic nom i figurar, en tots els documents oficials, tal i com se sentia: simplement, com Elsa.

El seu procés, de fet, ja estava madur. «Va fer el trànsit quan tenia 6 anys però vam preferir esperar un temps a fer en canvi de nom per a veure com anava evolucionant tot», explica la seva mare i també vicepresidenta del Consell Municipal LGTBI de l’Ajuntament de Girona, Anna Tortosa. Ara, però, havia arribat el moment. «A nivell escolar ja figurava com a Elsa, però els documents oficials que ens arribaven es dirigien a ella amb el seu nom anterior», explica Tortosa. A nivell emocional, l’impacte es feia difícil de pair. «Era una situació molt conflictiva i incòmode tant per la meva filla com per mi», confessa, i afegeix que a nivell burocràtic era «un caos». A més, s’hi sumava un fet clau: volia entrar a l’institut amb el seu nom definitiu per a evitar haver de donar explicacions. «El que més li preocupava era començar l’institut i haver de fer el trànsit una altra vegada, veure’s obligada de tornar a explicar als companys qui era realment», apunta. «És un procés molt complicat per ells i ho passen molt malament, volíem estalviar-li tot aquest patiment», assegura. Així que van decidir fer, definitivament, el canvi de nom.

Un tràmit subjectiu

En el seu cas, celebra, van estar de sort. I és que en acudir al Registre Civil de Girona per a efectuar el tràmit, van poder fer el canvi de nom en «només cinc minuts» i van tenir el llibre de família actualitzat al cap de 48 hores. Duien tots els documents requerits, especialment, tot i que no els ho van acabar demanant, els testimonis i els documents -com les notes escolars, el carnet de la biblioteca o la targeta sanitària- que acreditaven que Elsa havia estat utilitzant socialment el nou nom. «Ens vam sentir sorpresos i afortunats, va ser un tràmit molt fàcil i ràpid», assegura. I és que la fortuna, subscriu, depèn de la persona que t’atén «El major problema al que ens enfrontem és que l’agilitat del canvi de nom depèn totalment de la persona que et trobes al davant», lamenta. «Aquesta és la por que teníem i que malauradament pateix el col·lectiu, i és que si qui t’atén té molts prejudicis, pots trigar fins a dos anys en fer el canvi de nom del teu fill trans», assegura. Amb tot, encara que la llei validi el tràmit, moltes persones es troben que en acudir al Registre Civil «la persona que els atén els denega la sol·licitud», lamenta. «Han de tornar a demanar cita prèvia i, com que estan molt saturats, no els la donen fins al cap de cinc mesos», afirma.

Però aquí no s’acaba el periple. I és que després de superar el Registre Civil, cal actualitzar el DNI. La seva experiència, celebra, també va ser «molt positiva». «No vam tenir cap problema ni ens van fer cap pregunta, érem una persona més que acudia a renovar el DNI», recorda.

Un gran avanç

Amb tot, Anna Tortosa celebra que el procediment «ha avançat molt». Tot i això, encara hi ha arestes que la preocupen. «Quan realment veus que t’hi posen traves és molt complicat de gestionar, hem de pensar que són menors i l’únic que volen és encaixar amb els companys de classe i ser un nen més», sosté. I és que abans de fer oficial el canvi de nom, han hagut de fer front a escenes «incòmodes» que poden arribar a traumatitzar als menors. «Quan li demanaven el DNI i veien que no encaixava ni la fotografia ni el nom amb la nena que tenien davant era dur», recorda.

Ara, assegura, respiren tranquils. «Quan d’aquí a poc més de deu dies comenci l’institut, podrà escollir lliurement a qui vol explicar-li i a qui no, assegura.

El canvi de gènere, a l’espera

Tot i que inicialment també volien fer efectiu el canvi de gènere, encara no serà possible perquè la normativa vigent «estableix que cal acreditar, com a mínim, dos anys d’hormonació», explica la mare de la menor. «Ella encara és jove i de moment no complim els requisits», i assegura que ho deixaran per «més endavant».

Un trànsit de tota una vida

El canvi de nom, assegura Tortosa, és una «decisió personal» que «s’ha de respectar» i defensa que totes les opcions «són correctes». Amb tot, assegura que el camí cap a l'acceptació passa per a donar visibilitat al col·lectiu. «Hem de vetllar perquè les persones trans puguin viure amb comoditat, deixant enrere la por i la inseguretat», reclama. Tot i això, defensa que «els trànsits no s’acaben mai». «L’has de tornar a abordar a mesura que vas topant amb les barreres que aixeca la societat, encara s’ha de lluitar molt».