La Taula per l’Aigua Pública de Riells i Viabreaha presentat un recurs de reposició contra l’aprovació definitiva del Pla Director d’Aigua del municipi que es va aprovar en el darrer ple, celebrat a finals de juliol. Reclamen que es reconsideri la bateria d’al·legacions que van presentar al pla i que en un futur ha de permetre la municipalització de l’aigua. Denuncien que l’equip de govern hagi desestimat la majoria de les al·legacions i les hagin rebutjat «sense cap mena d’explicació convincent».

En primer lloc, destaquen la incògnita sobre la manca de renovació dels comptadors dels abonats al servei d’aigua o la liquidació dels ingressos recaptats en concepte pel seu manteniment durant els anys que s’ha ofert el servei. A més, qüestionen que a la nova tarifa a partir d’ara es vulgui incorporar el cost de manteniment dels comptador dins la quota de servei. «Amb això s’allibera l’empresa respecte a la seva obligació de renovar els comptadors que han superat la vida útil», critiquen.

Un altre dels punts que preocupa a la Taula, expliquen, és la «minimització» que es fa en el Pla de la quantitat de canonades de fibrociment que hi ha al municipi. «El pla recull que són el 27% de les canonades d’alta. És relatiu afirmar que només és perillós quan es trenca una canonada i no també pel propi deteriorament del pas del temps», ha afirmat Solé.

Des de la Taula també qüestionen que es doni per bona la comptabilitat que aporta l’empresa sense una auditoria a fons. «Diuen que el servei és deficitari sense haver-lo estudiat a fons. Per exemple, no hi incorporen tots els serveis no tarifaris que fa l’empresa», assegura el portaveu de la taula, Ramon Solé.

D’altra banda, tampoc s’ha estimat una de les al·legacions per estudiar més a fons l’impacte ambiental de les noves captacions d’aigua que es plantegen.

Segons la resposta que ha donat el consistori, «l’impacte ambiental de les actuacions no és objecte del pla, si no del projecte executiu». «Creiem que hi ha d’haver un estudi mínim previ abans de decantar-se per unes captacions o unes altres», apunta Ramon Solé.

La Taula veu un interès de l’equip de govern per «donar-ho tot per fet» i que després, quan es creï la nova comissió d’estudi per municipalitzar l’aigua (se’n va crear una de fallida l’any 2017) «ja no s’hi pugui dir res». «És un engranatge entre ajuntament i empresa aparentment legal, però és il·legítim», denuncien.