Girona s’espera que registri avui una pujada de les temperatures. S’ha activat una alerta per màximes que poden superar els 35 graus a les comarques gironines. Deu províncies estan en alerta per pluges que poden ser localment fortes.

Les màximes ja es van situar ahir per sobre els 35 graus a alguns punts de Catalunya com Lleida. A Girona, en canvi, les màximes marcaven 32 graus a Figueres, 33 a la Bisbal d’Empordà o baixaven fins als 30 graus a Olot. A la Garrotxa i al Ripollès es van registrar alguns ruixats.

Les mínimes van baixar fins als 7.9 graus a Das, 9.1 a Puigcerdà o es van mantenir més altes, sobre els 18 a Figueres o la Bisbal d’Empordà.

Per avui el Servei Meteorològic de Catalunya manté l’avís per calor amb perill moderat entre les dotze i les sis de la tarda i preveu la pujada al voltant dels 35 graus o per sobre a les comarques gironines, excepte a la zona del Ripollès o Puigcerdà.

Precipitació al Pirineu

A partir de mig matí, a més, s’espera precipitació dispersa al Pirineu i Prepirineu i que a partir de la tarda pugui afectar altres punts.

A la resta del país s’espera un temps mogut. Fins a deu províncies estan en avís per ruixats i tempestes localment fortes a l’interior del centre, nord i nord-est peninsular. L’avís per altes temperatures afecta també Andalusia oriental.

Les tempestes es produirien a primeres hores en un entorn ampli de l’oest del sistema Central, desplaçant-se al llarg del dia cap al nord i al nord-est.

Per aquest motiu Aragó, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Extremadura, Comunitat de Madrid, Comunitat Foral de Navarra, País Basc, La Rioja i Comunitat Valenciana estaran en avís per forts xàfecs i tempestes.

Aquestes tempestes no s’esperen a Galícia, però podrien afectar amb menys intensitat el litoral cantàbric, així com àrees muntanyoses del sud-est peninsular. Hi haurà abundants núvols baixos al litoral gallec i, durant la matinada i el matí, a l’oest d’Andalusia i al sud d’Extremadura.

A l’àrea mediterrània, estarà en general poc ennuvolat o amb alguns núvols alts ia les Canàries, intervals de núvols baixos al nord al principi i alguns intervals de núvols mitjans i alts després a tot l’arxipèlag.

Les temperatures pujaran a l’àrea mediterrània, a Girona i a les Canàries però, en canvi, s’espera que baixin a la resta del país. Les mínimes baixaran al terç oest peninsular i tendiran a pujar a Balears i la resta de la Península.

Els vents seran fluixos en general a la Península, encara que amb cops forts o molt forts en zones de tempesta.