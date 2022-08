èxit de públic. Els carrers del municipi han recuperat la vila medieval amb el tradicional programa farcits d’activitats per rememorar l’època històrica i després de quatre anys sense celebrar-se. El tradicional mercat on s’han pogut adquirir productes artesans de tota mena ha estat un dels punts de màxima afluència de públic en un cap de setmana amb carrers i places plenes. L’ambientació d’Excalibur, al centre històric, les cercaviles pels carrers, o els concerts han atret després de la pausa dels darrers anys, un gran nombre de públic. També ho ha fet la proposta d’Atrapats que en aquesta edició s’ha concentrat a Can Llaudes on s’ofereix misteri i emocions als qui han decidit entrar a l’edifici.