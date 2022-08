El cuiner Marc Ribas ha inaugurat avui el «mes de la Cuina del Cim i Tomba» de Tossa de Mar, amb l’elaboració del plat de peix tradicional del poble, «Cim i Tomba», a la plaça Espanya del municipi. L’esdeveniment, organitzat per l’associació «Cuina Tradicional Tossenca», ha reunit al voltant de 400 persones que han vist com el cuiner preparava en directe l’emblemàtic plat, sota la mirada del president de l’associació, Carlus Roca, i els cuiners que en formen part.

L’acte ha començat a les 11 h del matí i s'ha allargat poc més de 45 minuts, en els quals Ribas, conegut sobretot per les seves aparicions als programes Cuines i Joc de Cartes de TV3, ha fet una explicació de la tradició del plat i del seu procés d’elaboració, mentre el preparava al moment. Un cop finalitzat,s'ha servit un tast del mític «Cim i Tomba» a tots els presents elaborat pels diferents cuiners de l’associació. En menys de quinze minuts s'han esgotat tots els tasts i el president de l’associació, Carlus Roca, ha volgut destacar l’èxit de l’esdeveniment i ha assenyalat que els motiva a continuar treballant per la cuina de qualitat de Tossa, davant de la resposta a l'acte. «Aquest tast és un reclam extraordinari que anima la gent a buscar restaurants on s’elabori aquest plat tan especial i autèntic tossenc», ha afirmat Roca.