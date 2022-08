Campanya policial preventiva de protecció de vianants en vies urbanes. El Servei Català de Trànist (SCT) coordina durant tota la setmana l’acció amb les Policies Locals aquesta nova campanya de controls. L’any passat es van imposar 3.118 denúncies a tot Catalunya en el marc de la mateixa acció.

La campanya posa l’accent en combatre tant aquells comportaments dels conductors que posin en perill la seguretat dels vianants com les conductes antireglamentàries o no segures d’ells mateixos, com per exemple encreuaments incorrectes, i també la detecció d’infraccions relacionades amb l’incompliment dels semàfors i els passos de vianants.

Segons informa el Servei Català de Trànsit, en la darrera campanya preventiva de protecció de vianants en àmbit urbà que es va fer del 14 al 20 de març passat, van imposar 3.118 denúncies: 2.130 per comportament antireglamentari, 764 per no respectar els semàfors i 224 per no respectar els passos de vianants.

Tres vianants morts a Girona

A Catalunya han mort 13 vianants atropellats en zona interurbana aquest any, tres d’ells a les comarques gironines.

Un dels casos que més ressò ha tingut d’enguany és el d’un presumpte lladre que va morir atropellat per un camió quan fugia dels Mossos a l’autopista AP-7 a Bàscara. Concretament, e naquest cas els Mossos d’Esquadra estaven seguint una furgoneta amb els delinqüents després de l’avís d’un possible robatori a un camió l’àrea de servei de Garrigàs i els lladres van baixar del vehicle, van travessar la via i en traspassar la mitjana un d’ells va ser envestit per un camió que anava en direcció França.

Des del Servei Català de Trànsit recorden que per les autopistes i les autovies està totalment prohibida la circulació de vianants. Si inevitablement han de desplaçar-se per una carretera, han de seguir unes pautes bàsiques per no posar en perill la seva pròpia seguretat ni la de la resta d’usuaris.