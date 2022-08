Els pagesos traslladen el conflicte a la Generalitat

Narcís Poch, d’Unió de Pagesos (UP), diu que des de l’entitat confien en que durant les properes setmanes el Departament d’Acció Climàtica «reflexioni» i es posi d’acord amb la Federació de Caça de les comarques gironines per a que les batudes per controlar la proliferació del porc senglar es continuïn portant a terme en les zones de conreu, «sobretot on s’hi troba el blat de moro, que és on es veu més la presència de l’animal».

A més, des d’UP creuen que algunes de les restriccions que han estat imposades als caçadors son «desmesurades i sense-sentit» i que «és imprescindible establir mesures per facilitar l’activitat dels caçadors, donada la greu sobrepoblació que pateix la pagesia els darrers anys». L’entitat agrària reitera que la situació de danys és «molt greu». La UP va obtenir el compromís de la Federació Catalana de Caça i d’Agrupcat per dur a terme les actuacions necessàries quan es detectin danys de senglars en conreus, però si els caçadors mantenen en peu la vaga, proposada a partir del 4 de setembre, els camps es veuran desprotegits davant l’aparició del porc senglar. Per aquest motiu, si les peticions de la Federació no es veuen escoltades i aquesta decideix aturar la seva activitat, Poch assegura que des d’UP demanaran al Departament d’Acció climàtica que es facin càrrec del control de l’animal en els territoris gironins. D’altra banda Quim Suñer, de l’associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, creu que l’aturada que volen dur a terme els caçadors no afectaria durant les primeres setmanes. «La temporada de sega de blat de moro comença d’aquí poc temps i es preveu que el porc senglar no aparegui tant ja que no podrà proveir-se d’aliment», explica. A més, com aquest estiu s’han continuat les batudes en els camps, encara hi ha pogut haver un control de la sobrepoblació de l’animal en les collites. «Ara a l’hivern els porcs aniran més a la muntanya, és a les temporades de més calor quan notem més l’aparició del porc als conreus», afegeix. Tot i així assegura que sense la presència dels caçadors durant tot l’any la població de l’animal proliferarà de manera exponencial, i d’aquesta manera hi haurà encara menys possibilitats de controlar on es podran trobar.