L’Ahmed escurava els darrers glops d’una Trina que es mantenia impassible a la calor xafogosa d’una tarda d’agost. Sota el tendal d’una terrassa, observava amb uns ulls foscos espurnejants la família que, durant un mes i mig, l’ha acollit a casa seva.

De fet, tot havia començat en aquesta mateixa terrassa. «Segueixo una activista sahrauí a les xarxes socials i vaig conèixer el projecte», explica Noemí Madrero (29 anys), que de seguida va llançar la proposta a la seva parella: «què et sembla si aquest estiu acollim un dels nens?». I de seguida la idea els va engrescar. Després d’una primera xerrada a càrrec de l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí (ACAPS), van acceptar el repte «de caps». I és que per ells, ho era encara més. «Encara no tenim fills, érem conscients que en aquest sentit no teníem experiència, però ens va venir molt de gust sumar-nos-hi», explica Madrero. I mentre preparaven l’habitació de l’Ahmed, van compartir la seva decisió amb amics i familiars. «La gent no ho acabava d’entendre, alguns ens preguntaven si després l’adoptaríem, a d’altres els sabia greu que després el nen marxés trist cap a casa seva», recorda David Casiñol (33 anys).

L’espera, però, es va fer llarga. I és que tot i que els 34 infants sahrauís acollits aquest estiu a les comarques gironines en el marc del projecte ‘Vacances en Pau’ havien d’arribar l’1 de juliol, no van aterrar a Girona fins el 21 de juliol per «problemes polítics i burocràtics». «El Consell de Ministres havia d’autoritzar l’arribada dels nens perquè no tenen documentació i s’havia d’activar un visat col·lectiu, però a causa de les tensions diplomàtiques ho van endarrerir i no va sortir publicat al BOE fins l’1 de juliol, quan teòricament havien d’arribar», lamenta la secretària d’ACAPS-Girona, Pilar Bayé.

Però després de setmanes de «molta incertesa» i nervis a flor de pell, l’Ahmed va arribar. «Frisava per anar a la platja i a la piscina, tot el que fos aigua el tenia meravellat», recorda. De fet, confessa, el balcó de casa seva té vistes al riu i, els primers dies, «es podia passar hores mirant com baixava l’aigua». I precisament perquè la consideren un tresor, en valoren encara més l’estalvi. «L’aigua que ha gastat durant el temps que ha passat a casa equivaldria, més o menys, a una galleda», assenyala Casiñol. «Et tanca l’aixeta quan et rentes les dents», sosté. Tot i això, són nens «de carrer». «No vol quedar-se a casa veient una pel·lícula, ell vol descobrir-ho tot per primera vegada», afirma.

Fidel als orígens

En arribar, l’Ahmed resava cinc vegades al dia, tot i que al principi li feia vergonya confessar-ho a la família d’acollida i ho feia d’amagat. Ara, a vegades no hi pensa. «Quan parla amb el seu pare per telèfon li deu preguntar si ja se’n recorda de resar i quan penja veus que va corrents a l’habitació a fer-ho», explica Madrero. També amb el porc. «No en menja, només té 8 anys però n’és molt conscient», sosté. «Al principi li feia gràcia veure persones homosexuals pel carrer i quan descobria banyistes fent topless a la platja em deia, tot seriós: tu això no», recorda. Però també ha volgut fer lloc a noves costums. «Sap que aquí sempre tenim pressa i constantment et demana l’hora i et diu: corre, corre», afirma. També amb l’idioma. I és que en només un mes i mig, ja pot mantenir una conversa fluïda en castellà (o català).

Ara, es preparen per la tornada amb el «cor dividit». «Hem après molt, sobretot a gestionar les emocions», i confessen que «el trobarem molt a faltar». Dijous s’acomiadaran i l’Ahmed tornarà al campament de refugiats de Tinduf amb la seva família i una maleta carregada de patates xips, noves aventures i un somriure per tota la vida.