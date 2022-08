Enguany hi ha hagut menys incendis relacionats amb els treballs de la sega del cereal a Catalunya tot i les condicions complicades de la campanya. Així ho han determinat els Agents Rurals en la campanya de prevenció que han elaborat per desè any juntament amb el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals del Departament d’Acció Climàtica i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). Entre l’1 de juny i el 9 d’agost es van produir 37 incendis a Catalunya relacionats amb l’activitat de la sega del cereal, que van afectar una superfície de 214,10 hectàrees, xifra que suposa el 3,49% del total de la superfície afectada durant la campanya forestal, que suma 6.123,22 hectàrees fins a 21 d’agost.