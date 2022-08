El risc d’incendi es dispara a Girona en els últims dos anys

La campanya forestal d’aquest estiu ha estat difícil, segons va asseverar en aquest diari fa uns dies el cap de la regió de Girona dels Agents Rurals, Ignasi de Dalmasses. I més que pel nombre de focs que s’han declarat, ho ha estat pels llargs períodes que els boscos de la província han estat en risc màxim d’incendi per culpa de la manca de pluges, les altes temperatures i les condicions de la vegetació.

Aquesta afirmació es pot contrastar amb dades: en només dos anys (2021 i 2022) la demarcació ha estat més cops en risc màxim d’incendi que durant els nou anys anteriors. La pitjor campanya d’estiu va ser la de l’any passat, quan els Agents Rurals van haver d’activar el Pla Alfa al nivell 3 -risc extrem d’incendi amb restriccions d’accés a la muntanya- un total de 12 vegades durant 23 dies. Aquest any s’ha activat moltes menys vegades, concretament quatre, però les condicions meteorològiques extremes han mantingut el risc extrem durant 17 dies. Cal retrocedir fins a l’any dels grans incendis de l’Alt Empordà del 2012 per trobar una campanya tan intensa com la d’aquests últims anys. Durant aquell any, les comarques gironines van estar en risc extrem durant 18 dies, i es va restringir l’accés al cap de Creus, les Gavarres, l’Albera, el Montgrí i el massís de Cadiretes, igual que va passar l’any passat. Enguany l’únic espai natural que s’ha salvat de les restriccions ha estat el massís de Cadiretes.

Durant l’última dècada, hi ha hagut cinc anys que la demarcació gironina no va tenir unes condicions meteorològiques prou adverses per activar la màxima prevenció contra els incendis: ni el 2014, 2015, 2017, 2018 ni el 2020. Això no vol dir, però, que el risc fos baix, sinó que no va arribar a ser «extrem». De fet, el barem de risc d’incendi establert pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat inclou fins a sis nivells, on el màxim és el «perill extrem» (és quan s’activa el nivell 3 del Pla Alfa) i el mínim és «perill baix» i «no forestal». Entremig hi ha «perill molt alt», «perill alt» i «perill moderat».

Així doncs, si fem un «podi» dels anys amb més risc forestal de l’última dècada, els pitjors han estat el 2021, el 2012 i el 2022. L’any 2019 vindria darrere, quan les comarques gironines van viure 10 dies d’alerta màxima i restriccions a alguns espais naturals.

Durant aquest any, les comarques gironines han viscut les condicions més extremes durant la segona quinzena de juliol.