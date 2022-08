La demarcació de Girona ha registrat fins a l'agost un 114,3% més d'incidències lgtbifòbiques que en el mateix termini del 2021, segons el balanç de l'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH). En els primers vuit mesos de l'any passat l'entitat havia recollit 7 incidències, i en el mateix període del 2022 han estat 15. Per bé que la xifra pot semblar petita, el president de l'observatori, Eugeni Rodríguez, subratlla que en termes comparatius amb altres demarcacions amb més població és «brutal». En el conjunt de Catalunya, la xifra registrada es manté en els nivells de l'any passat, 173 incidències per 174, però l'observatori recorda que el 2021 es va tancar amb un 50% més d'agressions que el 2020, i lamenta que la tendència a l'alça es manté.

En declaracions a l'ACN Rodríguez ha lamentat un creixement «molt alarmant» de les agressions físiques i verbals a la via pública, que recauen principalment en homes gais a la ciutat de Barcelona i a la demarcació de Girona. Els càlculs de l'OCH indiquen que són 90 del total de 173 registrades fins a l'agost. En concret, el col·lectiu dels homes gai protagonitza un 51,4% del total de les agressions, tot i que hi ha un augment «significatiu» d'incidències en dones lesbianes, bisexuals i trans. La resta del col·lectiu trans també ha augmentat, fins al punt que en total s'han registrat un 64,3% més d'incidències que el 2021 entre les persones que en formen part i el 26,5% del total d'aquests primers 8 mesos de l'any.

Després dels homes gais i del col·lectiu trans, el tercer tipus d'incidències registrades són de tipus generalista, un 11,5% del total, que l'OCH defineix com incidències dirigies al col·lectiu LGTBI i no a persones físiques, com per exemple pintades a un mural favorable al col·lectiu. Una altra conclusió de l'estudi és que les discriminacions per gaifòbia són les més registrades, tot i que hi ha hagut un increment del 33,3% de les incidències per lesbofòbia i del 40,7% per transfòbia. A la demarcació de Barcelona és on es continuen registrant més incidències lgtbifòbiques. La majoria passen a la ciutat de Barcelona (78 per 70 el 2021, un 11,4% més), el 50% de tota la província (117) i el 45% del total de Catalunya (173).

Pel que fa als àmbits on passen les agressions, la majoria són a la via pública. Han baixat les que tenen lloc en espais privats o virtuals com l'habitatge o internet i les xarxes socials. L'OCH ho atribueix, en part, a la fi de les restriccions de la pandèmia. De retruc, això ha comportat que n'hi hagi més a l'espai laboral o al de l'oci nocturn. En aquest últim àmbit, l'any passat no se'n va registrar cap, i aquest se'n porten 13.

L'OCH destaca, a més, que les agressions físiques registrades han pujat un 66,7% en relació amb els primers 8 mesos del 2021. És el tipus de discriminació més registrat juntament amb les agressions verbals, subratlla l'entitat. El segon tipus més registrat són les mostres d'odi i exaltació, que es manté en xifres del 2021. El tracte inadequat ha pujat un 33,3%. Finalment, Rodríguez ha volgut destacar la feina dels Mossos d'Esquadra en la lluita contra les agressions lgtbifòbiques. «Aquest any hi ha hagut força detencions, i això és importantíssim perquè es trenca amb la idea d'impunitat. Els agressors comencen a veure que agredir una persona lgtbi no és gratis i té unes conseqüències».