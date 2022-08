La marihuana no dona treva als Mossos de la Regió de Girona

La producció i exportació de marihuana s’ha convertit en un negoci tan rentable que cada cop hi ha més persones que s’hi dediquen. Això suposa la instal·lació de moltes plantacions a les comarques gironines i en tot tipus de medis -habitatges, camps, boscos- i també, l’aparició i instal·lació de grups criminals. Per lluitar-hi, els cossos policials no paren de treballar dia sí i dia també en investigacions i casos que van coneixent.

Els Mossos d’Esquadra van de bòlit i com explica a Diari de Girona, el comissari i cap de la Regió Policial de Girona, Josep Milan és una activitat delictiva que no els dona treva. El comissari afirma: «no parem, sobretot a l’Alt Empordà, la Selva Interior i el Gironès». I és que aquesta pràctica il·legal està estesa per tota la província i en aquests comarques que fa esment és on tenen més feina. l’Alt Empordà és on va centrar-se el negoci en els seus inicis sobretot per la proximitat de la frontera. Però d’altres àrees de Girona també segueixen el seu camí. A la Selva interior per exemple hi ha moltes urbanitzacions on els deliqüents hi han trobat l’hàbitat ideal, ja sigui en cases ocupades, comprades o llogades, hi instal·len cultius i també hi ha grups organitzats.

Els Mossos de la Regió Policial de Girona en el primer quatrimestre de l’any han arribat a comissar 24.533 plantes i han intervingut 585 quilos de diversos tipus de marihuana. Això ha acabat amb la detenció de 86 persones i és resultat de 18 investigacions i 24 actuacions. El comissari puntualitza, que només hi ha les operacions realitzades des de la Regió i per tant, no s’hi comptabilitzen les que vénen de fora com seria les que lidera la Divisió d’Investigació Criminal (DIC).

De totes les investigacions fetes des de Girona, n’hi ha vuit que s’han dirigit contra organitzacions criminals. La seva implantació és un tema que preocupa als Mossos d’Esquadra així com també «l’economia circular que hi ha al voltant: els adobs, llavors, instal·lacions elèctriques» que hi ha vinculats a aquest negoci. També «la corrupció» que puguin fer les bandes infiltrant-se en organitzacions, com ressalta Josep Milan.

Aquests grups criminals sovint també protagonitzen els anomenats «narcoassalts». Un tipus de robatori violent que sovint pot suposar l’ús d’armes de foc o també, pot acabar amb persones apallisades. El motiu d’aquests robatoris, explica el cap de la Regió Policial de Girona, sol ser temes de salut pública o deutes entre grups».

A Maçanet de la Selva precisament se’n va produir un la setmana passada i s’està investigant. Va acabar amb un tiroteig a la urbanització Montbarbat de la població i amb tres ferits. Aquests però no van ser-ho per arma de foc sinó que s’apunta per una pallissa prèvia que es va produir a la casa on un grup va anar a robar droga.

«Els jardiners»

Un aspecte que dificulta les investigacions és que sovint a qui detenen d’entrada són els anomenats «jardiners i trobar qui ha al darrere, el grup criminal és més complicat». Tot i això, la tasca d’investigació dels agents de Girona relacionades amb el negoci de la marihuana no s’atura.

Els qui s’hi dediquen tampoc paren d’evolucionar, relata el comissari, que destaca que «s’han sofisticat molt». Per exemple, perquè no es noti que tenen la llum punxada, opten per comprar-se grups electrògens. És un negoci que dona diners i per tant, inverteixen, apunta.

Davant de la situació, Josep Milan recorda que els Mossos tenen sovint moltes plantes per destruir i demana que se’ls faciliti la feina d’una «destrucció més ràpida» i també, canvis normatius pel que fa a les penes, que en el cas d’Espanya són baixes en comparació amb altres països europeus.