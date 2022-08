En el plenari de l’Ajuntament d’Olot d’aquest agost es va aprovar, inicialment i per unanimitat, el Pla d’Emergència en Situacions de Sequera .

En el document es detallen els procediments i mesures tècniques a tenir en compte davant dels episodis eventuals de sequera. Per això s’inclou una descripció del sistema d’abastament del municipi, amb la previsió de la seva màxima utilització, la recuperació i l’aprofitament dels recursos hídrics de la zona. Així mateix, recull el consum dels darrers anys i les possibles mesures de control.

En el Pla es preveuen diverses mesures tant de caràcter preventiu—d’àmbit continu que s’iniciarien en fase de normalitat i prealerta— i d’altres que es posarien en marxa en cas de sequera, diferenciant situacions d’alerta i d’excepcionalitat. A més, el document inclou un seguit d’accions i millores pel rendiment de la xarxa d’abastament, la millora de guites i la renovació constant de les instal·lacions.

En el Pla es preveu la creació d’un Comitè Municipal de Gestió de la Sequera, l’òrgan encarregat de fer el seguiment de les tasques i de vetllar pel compliment de les mesures previstes. Comptarà amb l’assessorament de diferents regidories implicades i caps tècnics que constituiran el Comitè de Seguiment de la Sequera i el Comitè de Control Operatiu de la gestió de la Sequera.

El Pla va comptar amb el vot favorable de l’equip de govern de JuntsxCat, amb el suport d’ERC, la CUP i l’abstenció del PSC.

Aquesta ressolució del passat dilluns arriba en un moment de sequera en el qual l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va decretar en sequera hidrològica la vall alta del Fluvià, dins de la unitat d’explotació 18 denominada Serralada del Fluvià i de la qual Olot hi forma part.

En el plenari d’aquest mes d’agost també va aprovar la pròrroga del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals de l’ajuntament d’Olot. Va rebre el vot favorable de l’equip de govern de JuntsxCat, l’abstenció d’ERC i PSC i el vot en contra de la CUP. A més, també es va produir la convalidació per unanimitat de la gestió de manteniment dels camins Itinerància al Consell Comarcal de la Garrotxa. Altrament, es va aprovar inicialment per unanimitat la modificació del reglament del Mercat Municipal de venda no sedentària d’Olot que, a partir d’ara, permet regular i assegurar les assistències dels paradistes.

Finalment, en l’apartat de mocions, tots els grups van donar suport a la moció de l’associació Alliberem-nos per uns lavabos, dutxes i vestidors inclusius.