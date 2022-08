La desfilada de carrosses de la Festa de l’Estany de Puigcerdà va omplir diumenge de gresca i animació els carrers de la capital cerdana. Milers de persones van seguir de prop la rua pel centre de la ciutat, que va comptar amb deu comparses i uns 500 participants. Tampoc no hi van faltar els gegants de Puigcerdà, de Vilallobent, de Queixans, la colla bastonera de la Cerdanya, xarangues, batucades i la carrossa de la Vella de l’Estany i la del Príncep i la Princesa.

L’acte, «molt semblant a un carnaval» per als visitants que ho presenciaven per primera vegada, dona singularitat i personalitat a la festa, i cada any és molt concorregut. Després de l’aturada del 2020, i del format reduït i amb carrosses estàtiques de l’any passat, enguany s’ha pogut recuperar la normalitat, i al carrer s’evidenciaven moltes ganes de festa. L’entrega va ser màxima i la rua tot un èxit. Segons l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, «teníem ganes de viure de ple una festa tradicional, molt popular i estimada, que marca la fi de la temporada estival». El recorregut es va acabar a la plaça Santa Maria, on es van atorgar els premis a les cinc millors comparses.