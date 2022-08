Ryanair ha reforçat aquest estiu la seva posició de lideratge a l'aeroport de Girona-Costa Brava. Durant els mesos de maig, juny i juliol -que són les dades de les quals disposa Aena a hores d'ara-, l'aerolínia ha transportat un 75% dels viatgers que han passat per les instal·lacions de Vilobí d'Onyar, molt per davant de Transavia (8,9%), i Jet2, amb un 8,2%. Més enrere es troba TUI, amb un 4,8%. L'any 2019, abans que esclatés la pandèmia, Ryanair va transportar un 71% dels passatgers que van trepitjar l'aeroport al llarg de tot l'any. Ara, aquest 75% suposa un increment, però és que a més correspon només als tres primers mesos d'estiu (temporada alta a l'aeroport gironí), de manera que el percentatge serà molt més elevat quan es comprovin les xifres de tot l'any sencer, ja que Ryanair és la única companyia que opera a l'hivern.

Les institucions gironines han treballat molt per diversificar les companyies que treballen a l'aeroport, per tal de no dependre exclusivament de Ryanair. Però, malgrat els seus esforços, l'aerolínia irlandesa de baix cost -que aquest estiu ha estat protagonista per la vaga dels tripulants de cabina- continua essent la que transporta més viatgers amb molta diferència: dels 565.256 usuaris que han passat per Vilobí entre maig i juliol, 423.787 van volar amb Ryanair. Anys enrere, l'aerolínia de baix cost havia arribat a transportar més d'un 90% dels viatgers gironins, però abans de la pandèmia el percentatge s'havia anat reduint de forma progressiva amb l'arribada d'altres companyies com Transavia, Jet2 o la russa Pobeda Airlines. El 2019, Ryanair va transportar set de cada deu viatgers al llarg de tot l'any, xifra que aquest estiu s'ha incrementat lleugerament, fins arribar a un 75%.

I és que la quantitat de connexions que ofereix Ryanair des de Girona continua sense tenir punt de comparació amb la resta d'aerolínies. I això que Transavia, que connecta Vilobí amb Rotterdam i Amsterdam, en els darrers anys ha fet una forta aposta per l'aeroport de Girona. Per exemple, l'any passat, quan les aerolínies encara dubtaven de com seria l'estiu a causa de la pandèmia, va ser la primera aerolínia en reprendre les seves connexions des d'Holanda amb Girona, i va començar la temporada d'estiu abans i tot que Ryanair, que encara anava a mig gas. Això va fer que, l'agost de 2021, Transavia arribés a transportar fins a un 30% dels usuaris gironins. Aquest any, però, l'increment de l'oferta de Ryanair, sumada a la recuperació dels vols de Jet2, ha fet disminuir el percentatge de passatgers de Transavia. En total, la companyia holandesa ha transportat 50.822 persones, un 8,9% del total. Mentrestant, la britànica Jet2, que va interrompre les seves connexions amb Girona els estius de 2020 i 2021 a causa de la pandèmia, ha tornat aquest estiu amb força a les comarques gironines. En total, l'han utilitzat 46.710 persones, un 8,2% del total, una xifra molt similar a la de Transavia.

La marxa de Pobeda

Un altre factor a tenir en compte és que l'aerolínia russa de baix cost Pobeda Airlines va deixar d'operar a Vilobí l'any 2020, amb l'arribada de la covid-19, i ja no ha tornat a recuperar les connexions amb Girona, ja que posteriorment s'hi ha sumat la guerra d'Ucraïna. Fins llavors, Pobeda havia estat una de les companyies que experimentava un major creixement a Girona, i el fet de desaparèixer ha contribuït a incrementar del percentatge corresponent a Ryanair. Finalment, el touroperador TUI, que també ha tornat a l'aeroport de Girona després del parèntesi que va suposar la pandèmia, ha transportat aquest estiu 27.604 persones, el que signifiquen un 4,8% del total.

El percentatge restant correspon a vols privats o d’entrenament, mentre que enguany també ha començat a operar des de Girona la companyia Smartwings, que connecta Vilobí amb dues ciutats de Polònia, encara amb xifres molt discretes. De fet, el mercat de l’Europa de l’Est és prioritari per a Girona. Tot i que la marxa de Pobeda ha suposat un sotrac, Ryanair continua mantenint diverses connexions amb països de l’est europeu.