El PSC ha criticat que la Generalitat no hagi aconseguit diversificar les companyies que operen a l’aeroport de Girona, de manera que, segons indiquen, l’equipament continua tenint una «dependència absoluta» de Ryanair i compta amb un 80% menys de passatgers que fa una dècada. El diputat gironí del PSC al Congrés, Marc Lamuà, i la portaveu a Girona, Sílvia Paneque, assenyalen que el Govern català «arrossega aquesta paràlisi des de fa molts anys» i lamenten que no hi hagi «cap solució sobre la taula».

Els socialistes apunten que l’activitat a l’aeroport de Girona va començar a «caure de manera rotunda» quan el govern d’Artur Mas, el 2011, va decidir no respectar l’acord que el tripartit, encapçalat pel PSC, havia signat amb Ryanair. «Tot i que diferents estudis demostraven que els diners rebuts per Ryanair eren molt rendibles en retorn de beneficis per a Girona i Catalunya a partir dels visitants, el govern dels millors va considerar que l’acord no era vàlid. Ryanair, aleshores, va respondre que la Generalitat no respectava els pactes signats i va abandonar fins avui la seva aposta clau per a l’aeroport de Girona», subratlla Lamuà. Segons indica, tant Convergència com ERC i Junts van dir que diversificarien les companyies que treballen a Vilobí, però això no ha passat. Tal com va publicar Diari de Girona, Ryanair ha continuat transportant un 75% dels viatgers aquest estiu.

Alhora, Paneque també recorda que les dades «raonablement bones» de turistes a les comarques gironines aquest estiu no han anat acompanyades «d’una activitat raonable» a l’aeroport de Girona, que no ha aconseguit convertir-se en un aeroport mitjà de 3,5 milions de viatgers anuals.

Per tot plegat, els socialistes lamenten que «segueix sense produir-se un debat real i amb solucions tangibles» per a l’aeroport de Girona. Per a Paneque, és moment de fer «un procés de reflexió» i, juntament amb Lamuà, lamenta que deu anys més tard encara no hi hagi un pla estratègic diversificat d’operadors compromesos a mantenir una activitat a l’aeroport.