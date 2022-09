El punt de vacunació de la Generalitat de Catalunya a Girona, ubicat a l’Espai Santa Caterina, va deixar de fer aquesta activitat des del 29 d’agost. L’edifici va obrir com a punt de vacunació de la covid-19 per primera ocasió a principis d’octubre de 2021 i des d’aleshores s’hi han administrat 71.950 vacunes, 9.983 de les quals han sigut dosis pediàtriques.

L’èxit del punt de vacunació és fruit de la col·laboració entre la Regió Sanitària Girona, l’Agència de Salut Pública, la Generalitat de Catalunya a Girona i l’Institut Català de la Salut, així com de tots els professionals que hi han treballat.

A partir d’ara la vacunació a la ciutat de Girona passa a concentrar-se als Centres d’Atenció Primària com a la resta de territori i cal demanar cita prèvia al CAP assignat a través de la pàgina web oficial.

A més, a partir de dilluns que ve s’habilita també un centre de vacunació a l’Espai Cívic Mercadal de Girona. Aquest espai obrirà com a punt de proximitat per als usuaris que tinguin assignat el CAP Santa Clara, actualment en obres, i també com a espai extern per a la resta d’usuaris que s’hagin de vacunar fora del CAP de referència. La vacunació en aquest espai serà amb cita prèvia.

Així doncs, la relació d’espais de vacunació de Girona ciutat és el CAP Montilivi, el CAP Can Gibert del Pla, el CAP Dr. Joan Vilaplana – Taialà i l’Espai Cívic Mercadal.

El punt de vacunació de la seu de la Generalitat a Girona es va habilitar com a punt de reforç després que tanqués el vacunòdrom del Palau de Fires. Al principi, l’objectiu era administrar segones dosis programades a persones que havien rebut la primera al Palau de Fires i, més endavant, va esdevenir un punt estratègic per a la vacunació a la població pediàtrica.