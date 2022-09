Ripoll i Puigcerdà tornen a estar connectades per la línia ferroviària R3 un cop finalitzada la fase principal de les obres de millora del pont que passa per sobre del Ter a la capital del Ripollès. Durant el mes que han durat els treballs s'ha ofert un servei alternatiu amb bus. L'obra, que ha costat 1,1 milions d'euros, ha de permetre dotar aquest tram de "més fiabilitat", segons Adif. Usuaris del servei celebraven aquest dijous la represa. "És més còmode i podem aprofitar avui que és el primer dia", afirmava Jordi Olivella, un turista barceloní que ha pujat al tren amb la família per anar fins a Puigcerdà. Des de la plataforma "Perquè no ens fotin el tren" valoren positivament que s'hagi complert el calendari, però reclamen millores en els horaris.